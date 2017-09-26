Сталь может возглавить экс-тренер донецкого Металлурга Костов

54-летний болгарский специалист Николай Костов может стать новым главным тренером каменской «Стали».
Костов близок к заключению контракта с каменским клубом, который остался без главного тренера, после того как Егише Меликян подал в отставку.
И.о. наставника «Стали» назначен 25-летний Кирилл Нестеренко.
Ранее Николай Костов возглавлял донецкий «Металлург», «Карпаты» и «Таврию». Последним местом работы болгарского тренера был «Ботев» из Пловдива.
Источник — ТК Футбол
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