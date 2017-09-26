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Сталь может возглавить экс-тренер донецкого Металлурга Костов

Болгарский специалист заменит на посту наставника каменской команды Егише Меликяна

  • 26.09.2017 17:00
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ФК Днепр. Николай Костов
© ФК Днепр. Николай Костов

54-летний болгарский специалист Николай Костов может стать новым главным тренером каменской «Стали».

Костов близок к заключению контракта с каменским клубом, который остался без главного тренера, после того как Егише Меликян подал в отставку.

И.о. наставника «Стали» назначен 25-летний Кирилл Нестеренко.

Ранее Николай Костов возглавлял донецкий «Металлург», «Карпаты» и «Таврию». Последним местом работы болгарского тренера был «Ботев» из Пловдива.

Источник — ТК Футбол

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