Сталь может возглавить экс-тренер донецкого Металлурга Костов

54-летний болгарский специалист Николай Костов может стать новым главным тренером каменской «Стали».

Костов близок к заключению контракта с каменским клубом, который остался без главного тренера, после того как Егише Меликян подал в отставку.

И.о. наставника «Стали» назначен 25-летний Кирилл Нестеренко.

Ранее Николай Костов возглавлял донецкий «Металлург», «Карпаты» и «Таврию». Последним местом работы болгарского тренера был «Ботев» из Пловдива.