Заря – Динамо. Анонс

Совсем по-разному складывались на этой неделе матчи команд в Лиге Европы, но главное, что их объединило – итоговый результат.

«Заря», очень нервно начав поединок в Бильбао, сдержала натиск, забила гол сама и перестроилась, в целом показав в противостоянии с «Атлетиком» вполне содержательный футбол. Главное, что начинает проглядываться в коллективе Юрия Вернидуба – характер, которого так не хватало с уходом лидеров. Это даёт понять, что работа тренерского штаба на правильном пути, и у луганчан действительно формируется новая и очень достойная команда.

Киевляне после успешного старта в Лиге Европы были бесспорным фаворитом в матче с «Партизаном», но его первый тайм команда провела так, что лучше и не вспоминать. Недопустимая вальяжность и явно выпадавшие из игры пара исполнителей, привели к тому, что сербы забили дважды, а могли и ещё. Благо, удалось сделать правильные коррективы в перерыве и вырвать победу.

В последние годы «Заря» регулярно «пощипывала» киевлян, отбирая очки, что в Запорожье, что в Киеве. Вот только основных героев, ковавших те успехи луганчан с «Динамо», в команде практически не осталось. Бонавентуре, Сиваков, Форстер – все эти исполнители были ключевыми в последних противостояниях с «бело-синими». Впрочем, повторимся, что «Заря» на стадии серьёзной перестройки, и появление новых героев, судя по последним матчам, не за горами.

Ну, а у «Динамо» с переездом Ярмоленко в Германию основная ударная сила матчей против луганчан не исчезла. На ведущих ролях в последних играх с «Зарёй» были Морозюк, экс-земляк луганчан Гармаш и Мораес, в четверг проведший блестящий матч в Сербии. Все эти футболисты готовы сыграть и сегодня вечером, чтобы в очном споре определить, кто же из представителей Украины в групповом раунде Лиги Европы нынче сильнее.

Артем ЦЫГАНЕНКО

Ориентировочные составы:

«Заря»: Лунин, Опанасенко, Сваток, Гречишкин, Сухоцкий, Харатин, Караваев, Силас, Андриевский, Лунёв, Громов



«Динамо»: Коваль, Кендзёра, Вида, Хачериди, Пиварич, Сидорчук, Буяльский, Мораес, Гармаш, Морозюк, Беседин.