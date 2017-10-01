Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
11-й тур
Верес
:
Сталь Каменское
01.10.2017 17:00   ТВ-трансляция: 

Верес – Сталь. Анонс

Опыт против молодости в матче на «Арене-Львов»

  • 01.10.2017 08:33
  • 203 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fcdynamo.kiev.ua
© fcdynamo.kiev.ua
В воскресенье в чемпионате УПЛ будут сыграны матчи заключительного тура первого круга, в одном из которых во Львове ровенский «Верес» будет принимать каменскую «Сталь». Интересно, что встретятся один из самых опытных коллективов Премьер-лиги (выше ровенчан средний возраст команды только у «Александрии») против самого молодого.
 
«Верес» не перестаёт удивлять футбольную общественность Украины. В стартовых десяти турах новичок Премьер-лиги потерпел всего два поражения (от «Зари» и «Шахтера»), а на минувших выходных команда Вирта сумела не пропустить в Киеве, и не только отстояла почетную ничью, но и вполне могла победить, благо, моменты для взятия ворот Коваля имелись. А ведь перед матчем с «Динамо» ровенчане разгромили «Карпаты» и обыграли пребывающую в отличной форме «Ворсклу». Все это говорит о том, что хозяевами любой результат, кроме победы, в предстоящем матче будет расцениваться как неудача. В случае успеха в предстоящей игре и невыигрыша полтавчан в Одессе ровенчане после первого круга вполне могут войти в первую тройку, заняв место сразу за «Шахтером» и «Динамо».
 
«Сталь» также может быть довольна результатом матча предыдущего тура. Домашняя ничья с «Олимпиком» прервала семиматчевую серию поражений и позволила команде не опуститься на последнюю строчку турнирной таблицы. Впрочем, бросить камень в огород «сталеваров» за игру в этом сезоне вряд ли можно. Вчерашние дублеры только в двух из десяти матчей (с «Динамо» и «Александрией») уступили по всем статьям, в остальных же дали бой своим куда более опытным соперникам.
 
Наверняка, предстоящая встреча будет очень принципиальной для многих футболистов, ведь нынешние ровенчане Бандура, Ищенко, Карасюк пришли в «Верес» именно из «Стали», работал в Каменском в тренерском штабе и нынешний наставник ровенчан Вирт.
 
Несмотря на назначение на пост главного тренера «сталеваров» опытного Николая Костова, руководить командой в предстоящем матче будет и. о. главного тренера Кирилл Нестеренко, а сам болгарский специалист приступит для работы с командой уже на будущей неделе.

Что касается статистики противостояний, то матч во Львове будет у соперников первым поединком в элитном дивизионе. Правда, во второй союзной лиге команды провели 12 встреч, из которых ровенчане победили в семи, проиграли в одной, еще четыре матча завершились вничью. Интересно, что на своем поле «Верес» выиграл все шесть матчей с разницей мячей 18:1.

Андрей КОВАЛЕВ

Ориентировочные составы:

«Верес»: Бандура, Кобин, Адамюк, Борзенко, Симинин, Федорчук, Карасюк, Е. Пасич, Волошинович, Степанюк, Сергийчук

«Сталь»: Пеньков, Тымчик, Даниелян, Грачев, Ткачук, Гор. Малакян, Мысык, Месхи, Кузык, Обрадович, Кныш

Дисквалификация: Якимив («Сталь»)

1 октября, воскресенье
«Верес»  «Сталь»  
Львов. Стадион «Арена-Львов». 17.00
ТВ-трансляция на телеканале «24»
 Арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)
 Прогноз Sport.ua – 2:0

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

С каким исходом завершится матч «Верес» – «Сталь»?
  • 100% (2)
    1. Победа «Вереса»
  • 0% (0)
    2. Победа «Стали»
  • 0% (0)
    3. Ничья
Проголосовали — 2 Результаты опроса
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.