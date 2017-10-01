Верес – Сталь. Анонс

В воскресенье в чемпионате УПЛ будут сыграны матчи заключительного тура первого круга, в одном из которых во Львове ровенский «Верес» будет принимать каменскую «Сталь». Интересно, что встретятся один из самых опытных коллективов Премьер-лиги (выше ровенчан средний возраст команды только у «Александрии») против самого молодого.

«Верес» не перестаёт удивлять футбольную общественность Украины. В стартовых десяти турах новичок Премьер-лиги потерпел всего два поражения (от «Зари» и «Шахтера»), а на минувших выходных команда Вирта сумела не пропустить в Киеве, и не только отстояла почетную ничью, но и вполне могла победить, благо, моменты для взятия ворот Коваля имелись. А ведь перед матчем с «Динамо» ровенчане разгромили «Карпаты» и обыграли пребывающую в отличной форме «Ворсклу». Все это говорит о том, что хозяевами любой результат, кроме победы, в предстоящем матче будет расцениваться как неудача. В случае успеха в предстоящей игре и невыигрыша полтавчан в Одессе ровенчане после первого круга вполне могут войти в первую тройку, заняв место сразу за «Шахтером» и «Динамо».

«Сталь» также может быть довольна результатом матча предыдущего тура. Домашняя ничья с «Олимпиком» прервала семиматчевую серию поражений и позволила команде не опуститься на последнюю строчку турнирной таблицы. Впрочем, бросить камень в огород «сталеваров» за игру в этом сезоне вряд ли можно. Вчерашние дублеры только в двух из десяти матчей (с «Динамо» и «Александрией») уступили по всем статьям, в остальных же дали бой своим куда более опытным соперникам.

Наверняка, предстоящая встреча будет очень принципиальной для многих футболистов, ведь нынешние ровенчане Бандура, Ищенко, Карасюк пришли в «Верес» именно из «Стали», работал в Каменском в тренерском штабе и нынешний наставник ровенчан Вирт.

Несмотря на назначение на пост главного тренера «сталеваров» опытного Николая Костова, руководить командой в предстоящем матче будет и. о. главного тренера Кирилл Нестеренко, а сам болгарский специалист приступит для работы с командой уже на будущей неделе.



Что касается статистики противостояний, то матч во Львове будет у соперников первым поединком в элитном дивизионе. Правда, во второй союзной лиге команды провели 12 встреч, из которых ровенчане победили в семи, проиграли в одной, еще четыре матча завершились вничью. Интересно, что на своем поле «Верес» выиграл все шесть матчей с разницей мячей 18:1.



Андрей КОВАЛЕВ



Ориентировочные составы:



«Верес»: Бандура, Кобин, Адамюк, Борзенко, Симинин, Федорчук, Карасюк, Е. Пасич, Волошинович, Степанюк, Сергийчук



«Сталь»: Пеньков, Тымчик, Даниелян, Грачев, Ткачук, Гор. Малакян, Мысык, Месхи, Кузык, Обрадович, Кныш



Дисквалификация: Якимив («Сталь»)



1 октября, воскресенье