Сергей БАЛТАЧА: «Шахтеру будет крайне тяжело в матче с МанСити»

Экс-игрок «Динамо» и английского «Ипсвича» Сергей Балтача поделился ожиданиями от поединка второго утра группового раунда Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Шахтером».

«Горнякам будет крайне тяжело, уж в очень хорошей форме сейчас пребывают подопечные Пепа Гвардиолы. Пока на своем поле им нет равных. А в шести матчах чемпионата они забили 21 мяч…

В прошлом сезоне у Сити не все получалось, но это тот редкий случай, когда у наставника есть кредит доверия. В новом сезоне команда будет одним из главных претендентов на победу в Премьер-лиге», — считает Балтача.