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Сергей БАЛТАЧА: «Шахтеру будет крайне тяжело в матче с МанСити»

Специалист считает, что «горожанам» нет равных на своем поле

  • 26.09.2017 16:32
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dynamo.kiev.ua. Сергей Балтача
© dynamo.kiev.ua. Сергей Балтача

Экс-игрок «Динамо» и английского «Ипсвича» Сергей Балтача поделился ожиданиями от поединка второго утра группового раунда Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и  «Шахтером».

«Горнякам будет крайне тяжело, уж в очень хорошей форме сейчас пребывают подопечные Пепа Гвардиолы. Пока на своем поле им нет равных. А в шести матчах чемпионата они забили 21 мяч…

В прошлом сезоне у Сити не все получалось, но это тот редкий случай, когда у наставника есть кредит доверия. В новом сезоне команда будет одним из главных претендентов на победу в Премьер-лиге», — считает Балтача.

Источник — zbirna.com

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