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11-й тур
Черноморец
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Ворскла
01.10.2017 14:00   ТВ-трансляция: 

Черноморец – Ворскла. Анонс

Пока всё внимание локальным задачам

  • 01.10.2017 08:04
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Метки
chernomorets.odessa.ua
© chernomorets.odessa.ua
Известная прописная истина спорта, что утратить свои позиции очень легко, а вот вернуть их очень сложно, четко работает в отношении нынешнего «Черноморца». Вот уж три тура подряд одесситы не проигрывают, стабильно пополняя свою копилку очками, но покинуть зону прямого вылета, которая в текущем чемпионате ограничена лишь 12-м местом, не удается. Уход с поста главного тренера «моряков» Александра Бабича и приход Олега Дулуба пока оправдывают себя, но о полном выходе из кризиса говорить еще ой как преждевременно.
 
Что такого героического сделали одесситы после прихода белорусского тренера? Минимально обыграли нестабильную «Зирку», благодаря подвигам Александра Гутора «отскочили» в матче с «Шахтером», ну, и сыграли вничью с «Карпатами», истерзанными внутренними и внешними проблемами. Да, после семи матчей без побед это уже кое-что, но далеко не то, что бы хотели видеть одесские болельщики. Половина первой части чемпионата четко показала, что в нынешнем сезоне в Одессе придется поумерить аппетит, и о верхней шестерке нужно забыть.
 
Еще по работе с «Карпатами» Олег Дулуб продемонстрировал, что ставить игру команды в обороне он умеет, и это какие-то подвижки дает. Но чтобы бороться за что-то более серьезное, нужно уметь результативно действовать и у чужих ворот. Приход иностранного легиона помог наставнику «моряков» стабилизировать игру в обороне, в атаке же пока приходится делать ставку на Алексея Хобленко, на счету которого сейчас три из пяти мячей, забитых всей командой. Это, конечно же, ограничивает атакующий потенциал «Черноморца» – с одной стороны, с другой – упрощает задачу соперников одесситов.
 
Пока Олег Дулуб деликатно уходит от ответа на вопрос, какие же глобальные задачи перед ними поставлены в «Черноморце», но первая очевидна – уйти из опасной зоны. Что же дальше – жизнь показывает, что тренерам в нашей Премьер-лиге заглядывать за горизонт не имеет смысла. Проваливаешь сезон, как это было с Бабичем, тебя могут уволить, даешь результат, как Севидов, тоже ничего не гарантирует, и тебя могут с легкостью поменять на того, у кого результата не было.
 
Василий Сачко в «Ворскле» старожил, и уже давно адаптировался к тем условиям работы, которые есть в полтавском клубе. Практически нет от него комментариев относительно финансового состояния взаимоотношений футболистов и руководства. Периодически эта тема уходит в тень, но совсем недавно её снова технично качнули, оповестив общественность, что задержки по выдаче футболистам заработанного доходит до 11 месяцев. Скорее всего, это чистой воды совпадение, но в сентябре «ворскляне» еще ни разу не выиграли, потеряв в трех матчах 7 очков. Главный тренер «Ворсклы» объясняет это тем, что «каждый соперник настраивается на нас по-особенному». Но по-другому и быть не может, тем более что у тех же у «Олимпика», «Вереса» и «Зари» свои задачи, сопоставимые с задачами полтавчан. А, к примеру, у сегодняшнего соперника «ворсклян» разве недостаточно оснований, чтобы настроиться на них «по-особенному»?
 
В Премьер-лиге команды из Одессы и Полтавы сегодня сыграют между собой в 35-й раз. Преимущество в личных встречах у «Ворсклы»: 13 побед, 10 поражений и 11 ничьих, мячи 38:28. А добыто оно за счет трех последних поединков – все их выиграли полтавчане с общим счетом 5:1. В том числе, и дважды в прошлом сезоне – сначала в Полтаве 1:0, а во втором круге в Одессе 2:1.
 
Арбитр Константин Труханов сегодня проведет 61-й матч в Премьер-лиге. У обеих команд с харьковским арбитром отрицательный баланс. «Черноморец» в шести играх дважды выиграл и четырежды проиграл, мячи 5:7. «Ворскляне» в восьми играх тоже четыре раза проиграли, но выиграли три, в одном расписав мировую, мячи 12:10.
 
Ростислав ОРЕХОВ
 
Ориентировочные составы:
 
«Черноморец»: Гутор, Зубейко, Мартыненко, Жунич, Ваг, Хобленко, Алассан, Бамба, Политыло, Третьяков, Люлька
 
«Ворскла»: Ткаченко, Ткачук, Даллку, Чеснаков, Матвиенко, Кадымян, Шарпар, Пердута, Ребенок, Скляр, Коломоец 
 
Дисквалификации: Васин («Черноморец») – Чижов («Ворскла»)
 
1 октября, воскресенье
«Черноморец»  «Ворскла»
Одесса. Стадион «Черноморец». 14.00
ТВ-трансляция на канале «УНИАН»
 Арбитр: Константин Труханов (Харьков)
 Прогноз Sport.ua – 1:1

 

Источник — Sport.ua

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