Черноморец – Ворскла. Анонс

Известная прописная истина спорта, что утратить свои позиции очень легко, а вот вернуть их очень сложно, четко работает в отношении нынешнего «Черноморца». Вот уж три тура подряд одесситы не проигрывают, стабильно пополняя свою копилку очками, но покинуть зону прямого вылета, которая в текущем чемпионате ограничена лишь 12-м местом, не удается. Уход с поста главного тренера «моряков» Александра Бабича и приход Олега Дулуба пока оправдывают себя, но о полном выходе из кризиса говорить еще ой как преждевременно.

Что такого героического сделали одесситы после прихода белорусского тренера? Минимально обыграли нестабильную «Зирку», благодаря подвигам Александра Гутора «отскочили» в матче с «Шахтером», ну, и сыграли вничью с «Карпатами», истерзанными внутренними и внешними проблемами. Да, после семи матчей без побед это уже кое-что, но далеко не то, что бы хотели видеть одесские болельщики. Половина первой части чемпионата четко показала, что в нынешнем сезоне в Одессе придется поумерить аппетит, и о верхней шестерке нужно забыть.

Еще по работе с «Карпатами» Олег Дулуб продемонстрировал, что ставить игру команды в обороне он умеет, и это какие-то подвижки дает. Но чтобы бороться за что-то более серьезное, нужно уметь результативно действовать и у чужих ворот. Приход иностранного легиона помог наставнику «моряков» стабилизировать игру в обороне, в атаке же пока приходится делать ставку на Алексея Хобленко, на счету которого сейчас три из пяти мячей, забитых всей командой. Это, конечно же, ограничивает атакующий потенциал «Черноморца» – с одной стороны, с другой – упрощает задачу соперников одесситов.

Пока Олег Дулуб деликатно уходит от ответа на вопрос, какие же глобальные задачи перед ними поставлены в «Черноморце», но первая очевидна – уйти из опасной зоны. Что же дальше – жизнь показывает, что тренерам в нашей Премьер-лиге заглядывать за горизонт не имеет смысла. Проваливаешь сезон, как это было с Бабичем, тебя могут уволить, даешь результат, как Севидов, тоже ничего не гарантирует, и тебя могут с легкостью поменять на того, у кого результата не было.

Василий Сачко в «Ворскле» старожил, и уже давно адаптировался к тем условиям работы, которые есть в полтавском клубе. Практически нет от него комментариев относительно финансового состояния взаимоотношений футболистов и руководства. Периодически эта тема уходит в тень, но совсем недавно её снова технично качнули, оповестив общественность, что задержки по выдаче футболистам заработанного доходит до 11 месяцев. Скорее всего, это чистой воды совпадение, но в сентябре «ворскляне» еще ни разу не выиграли, потеряв в трех матчах 7 очков. Главный тренер «Ворсклы» объясняет это тем, что «каждый соперник настраивается на нас по-особенному». Но по-другому и быть не может, тем более что у тех же у «Олимпика», «Вереса» и «Зари» свои задачи, сопоставимые с задачами полтавчан. А, к примеру, у сегодняшнего соперника «ворсклян» разве недостаточно оснований, чтобы настроиться на них «по-особенному»?

В Премьер-лиге команды из Одессы и Полтавы сегодня сыграют между собой в 35-й раз. Преимущество в личных встречах у «Ворсклы»: 13 побед, 10 поражений и 11 ничьих, мячи 38:28. А добыто оно за счет трех последних поединков – все их выиграли полтавчане с общим счетом 5:1. В том числе, и дважды в прошлом сезоне – сначала в Полтаве 1:0, а во втором круге в Одессе 2:1.

Арбитр Константин Труханов сегодня проведет 61-й матч в Премьер-лиге. У обеих команд с харьковским арбитром отрицательный баланс. «Черноморец» в шести играх дважды выиграл и четырежды проиграл, мячи 5:7. «Ворскляне» в восьми играх тоже четыре раза проиграли, но выиграли три, в одном расписав мировую, мячи 12:10.

Ростислав ОРЕХОВ

Ориентировочные составы:

«Черноморец»: Гутор, Зубейко, Мартыненко, Жунич, Ваг, Хобленко, Алассан, Бамба, Политыло, Третьяков, Люлька

«Ворскла»: Ткаченко, Ткачук, Даллку, Чеснаков, Матвиенко, Кадымян, Шарпар, Пердута, Ребенок, Скляр, Коломоец

Дисквалификации: Васин («Черноморец») – Чижов («Ворскла»)



1 октября, воскресенье