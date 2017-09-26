Переводчица едва не сорвала пресс-конференцию Клоппа в Москве

На пресс-конференции перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль» в Москве наставник английской команды Юрген Клопп столкнулся с неожиданными трудностями.

Девушка-переводчица, работавшая на пресс-конференции, оказалась незнакомой с футбольными терминами и именами игроков противоборствующих клубов.







Юргену Клоппу пришлось объяснять ей, кто такой Квинси Промес («Это самый опасный игрок «Спартака»), и написать его имя на листе бумаги. Такие же проблемы у переводчицы вызвали специфические футбольные термины и имена Харри Кейна и Маурисио Почеттино.

«Это просто потеря времени», — не выдержал Клопп под конец пресс-конференции.