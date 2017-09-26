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Переводчица едва не сорвала пресс-конференцию Клоппа в Москве

Девушка, переводившая слова тренера «Ливерпуля», оказалась весьма далекой от футбола

  • 26.09.2017 16:23
  • 1318 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Юрген Клопп
© Getty Images. Юрген Клопп

На пресс-конференции перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль» в Москве наставник английской команды Юрген Клопп столкнулся с неожиданными трудностями.

Девушка-переводчица, работавшая на пресс-конференции, оказалась незнакомой с футбольными терминами и именами игроков противоборствующих клубов.



Юргену Клоппу пришлось объяснять ей, кто такой Квинси Промес («Это самый опасный игрок «Спартака»), и написать его имя на листе бумаги. Такие же проблемы у переводчицы вызвали специфические футбольные термины и имена Харри Кейна и Маурисио Почеттино.

«Это просто потеря времени», — не выдержал Клопп под конец пресс-конференции.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Pavlo Vavruk
    online
    Pavlo Vavruk, 26.09.2017 16:42
    -1
    Насправді він сказав що waste of time - це питання журналістів, нічого спільного до перекладання конференції це не мало...
    Ссылка
    digital_summer
    online
      digital_summer, 26.09.2017 16:45
    +2
    Pavlo Vavruk, 26.09.2017 16:42
    Насправді він сказав що waste of time - це питання журналістів, нічого спільного до перекладання конференції це не мало...
    Значит, опозорился как всегда спорт.юа
    Ссылка
    rem
    online
      rem, 26.09.2017 16:53
    -1
    digital_summer, 26.09.2017 16:45
    Pavlo Vavruk, 26.09.2017 16:42
    Насправді він сказав що waste of time - це питання журналістів, нічого спільного до перекладання конференції це не мало...

    Значит, опозорился как всегда спорт.юа

    Ты все видео посмотри, и потом делай выводы
    Ссылка
    digital_summer
    online
      digital_summer, 26.09.2017 16:57
    0
    rem, 26.09.2017 16:53
    digital_summer, 26.09.2017 16:45
    Pavlo Vavruk, 26.09.2017 16:42 Насправді він сказав що waste of time - це питання журналістів, нічого спільного до перекладання конференції це не мало... Значит, опозорился как всегда спорт.юа

    Ты все видео посмотри, и потом делай выводы
    Вы распечатку интервью лучше сделайте, потому что ваше видео на мобильных браузерах смотреть еще то удовольствие. Тыкание и замена названия статьи в спешном порядке только подтверждает слова первого комментатора и мои
    Ссылка
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