Переводчица едва не сорвала пресс-конференцию Клоппа в Москве

На пресс-конференции перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» — «Ливерпуль» в Москве наставник английской команды Юрген Клопп столкнулся с неожиданными трудностями.
Девушка-переводчица, работавшая на пресс-конференции, оказалась незнакомой с футбольными терминами и именами игроков противоборствующих клубов.
Юргену Клоппу пришлось объяснять ей, кто такой Квинси Промес («Это самый опасный игрок «Спартака»), и написать его имя на листе бумаги. Такие же проблемы у переводчицы вызвали специфические футбольные термины и имена Харри Кейна и Маурисио Почеттино.
«Это просто потеря времени», — не выдержал Клопп под конец пресс-конференции.
Источник — Sport.ua
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Насправді він сказав що waste of time - це питання журналістів, нічого спільного до перекладання конференції це не мало...
Значит, опозорился как всегда спорт.юа
Ты все видео посмотри, и потом делай выводы
Pavlo Vavruk, 26.09.2017 16:42 Насправді він сказав що waste of time - це питання журналістів, нічого спільного до перекладання конференції це не мало... Значит, опозорился как всегда спорт.юа
Ты все видео посмотри, и потом делай выводы
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