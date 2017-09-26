Где смотреть матч Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд – Реал

Сегодня, во вторник, 26 сентября дортмундская «Боруссия» в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов сыграет с «Реалом». Поединок состоится в Дортмунде, на стадионе «BVB-Штадион». Начало встречи в 21:45.
В Украине поединок «Боруссия» Д – «Реал» покажут на телеканале «Футбол 2».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.
Источник — Sport.ua
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