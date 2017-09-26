ЗИНЧЕНКО: «В Манчестере зрители увидят много забитых мячей»

Ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Шахтер» поделился украинский хавбек «горожан» Александр Зинченко.

– Александр, чего ты ждёшь от предстоящего матча?

– Прежде всего, зрелищной игры. В том, что она такой будет, я уверен. Полагаю, зрители увидят много забитых мячей, а победит сильнейший.

– На что нацеливает вашу команду Хосеп Гвардиола? Кого выделяет в составе «Шахтера»?

– Тренер отметил коллективные действия «горняков». Сказал, что они играют именно как команда. Как одно целое. Также наставник акцентировал внимание на быстром переходе из обороны в атаку за счёт коротких и средних передач. Нельзя было не выделить и скорость бразильцев, которые здорово разгоняют атаки. Так что футболистам «Сити» надо быть предельно внимательными.

– С кем-то из игроков «Шахтера» успел уже пообщаться?

– Пока нет. Вчера, по сути, полдня провёл с Вячеславом Шевчуком, а всех футболистов увижу уже сегодня на стадионе.

Евгений ГРЕСЬ