Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ЗИНЧЕНКО: «В Манчестере зрители увидят много забитых мячей»

Полузащитник «Манчестер Сити» ждет зрелищной игры с «Шахтером»

  • 26.09.2017 16:18
  • 844 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Getty Images. Александр Зинченко
© Getty Images. Александр Зинченко

Ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Шахтер» поделился украинский хавбек «горожан» Александр Зинченко.

– Александр, чего ты ждёшь от предстоящего матча?
– Прежде всего, зрелищной игры. В том, что она такой будет, я уверен. Полагаю, зрители увидят много забитых мячей, а победит сильнейший.

– На что нацеливает вашу команду Хосеп Гвардиола? Кого выделяет в составе «Шахтера»?
– Тренер отметил коллективные действия «горняков». Сказал, что они играют именно как команда. Как одно целое. Также наставник акцентировал внимание на быстром переходе из обороны в атаку за счёт коротких и средних передач. Нельзя было не выделить и скорость бразильцев, которые здорово разгоняют атаки. Так что футболистам «Сити» надо быть предельно внимательными.

– С кем-то из игроков «Шахтера» успел уже пообщаться?
– Пока нет. Вчера, по сути, полдня провёл с Вячеславом Шевчуком, а всех футболистов увижу уже сегодня на стадионе.

Евгений ГРЕСЬ

Источник — zbirna.com

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    rem
    online
      rem, 26.09.2017 16:43
    0
    Я даже знаю, в чьи ворота.
    Ссылка
    Leka777
    online
      Leka777, 26.09.2017 16:48
    0
    Саня Зинченко будит доставать мячи из тех самых ворот!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.