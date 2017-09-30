Александрия – Зирка. Анонс

Тур за туром, неделя за неделей, и наш чемпионат в Премьер-лиге подобрался к первой промежуточной отсечке. Матчи 11-го тура – это и экватор первой части двухэтапного турнира, а, кроме того, учитывая, что в чемпионате УПЛ всего 32 тура, после завершения воскресных игр позади будет его треть.

По такой же системе, как и в этом году, определялся чемпион страны и в предыдущем чемпионате. В связи с этим любопытно будет вернуться на год назад, чтобы сравнить, что там у нас в турнирной таблице было после 11-ти туров, и что мы получили по итогу всего чемпионата. И ведь интересная вещь – все те 6 команд, которые были в первой шестерке после первого круга, играли в верхнем секстете и во второй части чемпионата! Можно найти и еще одно сходство. Год назад между шестым и седьмым местами была дистанции 5 очков, сейчас же она на один зачетный пункт меньше, но это тоже расстояние. Так что, уже есть конкретный намек на то, кто же будет бороться за медали и еврокубковые места? Намек-то есть, но, во-первых, есть еще 11-й тур, который отставание может подсократить, а, во-вторых, интересно, как на подобные аналогии смотрят в «Заре», или же в тех командах, противостояние которых уже успело стать одним из самых привлекательных в Премьер-лиге?

Речь идет об «Александрии» и о «Зирке», очный матч которых наверняка с особым интересом ждут в Кировоградской области. С какой стороны ни смотри, а игра обещает быть еще та. К сегодняшнему матчу команды Владимира Шарана и Романа Монарева подошли ноздря в ноздрю, имея по 8 очков, и только по дополнительным показателям александрийцы стоят на строчку выше. Если в прошлом сезоне в действительно дерби можно было однозначно говорить о фаворите, и им была «Александрия», то сейчас к его выбору нужно подходить более осторожно. Если отталкиваться от амбиций и задач, провозглашенных командами, то команда из областного центра здесь выглядит скромнее – по крайней мере, настойчивых заявлений о первой шестерке, не говоря уже о еврокубковых местах, от руководства уже нет. В отличие от «Александрии», которая едва покинула Лигу Европы, сразу же провозгласила старт нового похода за право сыграть на европейской арене.

По игре – пока нет стабильности ни у одних, ни у других. «Зирка» после двух поражений неделю назад очень хотела «зацепить» очки у чемпиона Украины, который находился под грузом мыслей о своем капитане и о предстоящем матче в Манчестере. Но между «хотеть» и «мочь» есть разница. «При удачном стечении обстоятельств могли забирать очки», – после игры с «Шахтером» отметил Роман Монарев. Но обстоятельства сами по себе не приходят, их надобно уметь создавать, что кропивничанам было крайне сложно. Интереснее другие слова, сказанные тогда же, но уже в отношении сегодняшней игры: «Будем настраиваться на следующий матч еще сильнее, чем на этот. Будем брать очки». Вот на это в Александрии стоит внимание обратить обязательно – предупреждение конкретное, и к нему нужно отнестись со всей серьезностью.

Команда Шарана в последних двух турах взяла 4 очка, но только ближайшие матчи покажут, готовы ли александрийцы совершить рывок вверх, к тем позициям, которые они занимали в прошлом сезоне. По матчам же со «Сталью», которую обыгрывали почти все, и ничьей с «Мариуполем», который все-таки больше диктовал свою игру александрийцам, чем сдерживал их, выводы могут быть ошибочными. После матча с «Зиркой» очень кстати для Шарана перерыв в чемпионате, чтобы стабилизировать и эмоциональное, и физическое состояние игроков, а в октябре у команды три матча – с «Олимпиком», «Вересом» и «Зарей». Все, как один – прямые конкуренты, и каждое очко в матчах с ними – на вес еврокубков.

Во всевозможных национальных турнирах «Александрия» и «Зирка» провели между собой 23 матча, но на уровне Премьер-лиги – всего два, и оба в прошлом сезоне. В матче первого круга «Александрия» разгромила земляков 4:0 (Чорний, Гитченко, Грицук, Пономар), игра же второго сильнейшего не выявила 1:1. «Александрия» после гола Шендрика повела на 26-й минуте, а на третьей компенсированной минуте Бацула сравнял счет.

На поле стадиона «Зирка» выведет арбитр Дмитрий Бондаренко, представляющий Одессу, и для него это будет всего третий матч в Премьер-лиге. Тем не менее, с участием «Зирки» для него уже был – кропивничане проиграли в гостях «Ворскле» 1:2. «Александрия» при арбитраже Бондаренко сыграет впервые.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Панькив, Гитченко, Бондаренко, Пашаев, Бацула, Запорожан, Цуриков, Ситало, Банада, Грицук, Полярус

«Зирка»: Паст, Маткобожик, Цюпа, Полегенько, Пепе, Эль Амдауи, Загальский, Гедж, Чичиков, Прядун, Рассадкин