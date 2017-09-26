Арсенал и без одного в поле воин

Между прошлым и описываемым турами некоторые команды дивизиона здорово порезвились в Кубке. Особенно утомительным получился выезд лидера чемпионата на кубковую игру в Петрово, завершившийся только в серии 11-метровых. Может быть, поэтому вчера «Арсенал» так тяжело побеждал в чемпионате «Колос». Тем не менее, даже доигрывая поединок в меньшинстве, «канониры» продолжили идти без поражений. В обоих, кстати, турнирах.

Безусловно, центральным поединком 13-го тура стал матч проигравшего «канонирам» в Кубке «Ингульца», идущего пятым, и второй «Полтавы». Команда Анатолия Бессмертного приехала в гости в Петрово, откуда любой команде очень сложно увезти хотя бы одно очко. Правда, плюсом для полтавчан была кубковая усталость команды Сергея Лавриненко, возможно, и повлиявшая на итоговый результат. Если первый тайм хозяева выиграли, благодаря голу лучшего бомбардира первенства Акименко (Александр забил уже 11-й мяч), то вот во второй половине матча уже полтавский коллектив отличился дважды и вырвал победу. Героем матча стал 34-летний форвард Александр Ковпак, оформивший дубль. Тренирующий его сейчас Бессметный признан лучшим тренером тура.

«Десна» также провела ударную неделю. В среду сумела на выезде одолеть «Гелиос» в Кубке (2:1), а уже в выходные опять-таки в гостях выиграла очередной матч чемпионата, уже четвертый кряду. Очередной жертвой команды Александра Рябоконя стал кременчугский «Кремень», пропустивший уже на третьей минуте и не сумевший отыграться.

«Волынь» оставалась единственной командой нынешнего чемпионата, еще не выигрывавшей в гостях. Очередным выездным матчем лучан стал поединок против харьковского «Гелиоса». Но и в нем команда Альберта Шахова не сумела победить, или набрать хотя бы одно очко. Солнечные забили два мяча и довели дело до победы, сравнявшись, таким образом, по очкам с третьей «Десной». Может, с приходом многоопытного форварда Александра Пищура дела у недавнего клуба УПЛ наладятся, и не только в атаке.

«Авангард» также участвовал в Кубке, правда, не очень удачно: уступил полтавской «Ворскле» 0:2. Тем не менее, это не помешало подопечным Александра Косевича в чемпионате на выезде обыграть более свежий «Нефтяник-Укрнефть» — 2:1. Победный гол, кстати, забил молодой полузащитник Владислав Шарай, для которого это первый мяч в футболке краматорского клуба и вообще на таком уровне.

Одним из первых матчей тура была дуэль двух аутсайдеров: «Черкасский Днепр» принимал «Жемчужину». Одесситы подходили к этой встрече более уставшим, так как посреди недели проиграли в Кубке каменской «Стали», да еще по пенальти. А вот черкасский клуб, согласно статистике, не мог выиграть дома начиная с третьего тура. Но на сей раз именно подопечные Кирилюка добыли минимальную победу 1:0.

Еще летом эти соперники встречались между собой в рамках плей-офф ПФЛ, и тогда сумчане сумели одолеть оппонента и остаться в первой лиге, хотя и «Балканы» в итоге туда поднялись. Сейчас же «Сумы» и команда, представляющая село Заря, сошлись снова, теперь уже в рамках 13-го тура чемпионата первой лиги, и в сумасшедшем матче не сумели выявить победителя. Сумчане уже готовились праздновать победу, но на 95-й минуте забили в свои ворота, и выпустили из рук победу. Крепкую досаду и такие же руки местных болельщиков больно прочувствовали на себе стадионные кресла: автогол Цыколии опустил команду на последнее место. Видимо, из сострадания копы, поднявшиеся на трибуны, демонстрацию гнева не разгоняли.

Постепенно пытается отдалиться от зоны вылета винникивский «Рух». Два последних матча команда не проигрывала и в этом туре на выезде сумела отобрать очки у «Николаева» — 1:1. А вот футболисты Руслана Забранского уже в семи поединках не могут выиграть, тем не менее, идут на 11-м месте в таблице.

Даже после смены тренера (напомним, после прошлого тура Мазуренко был смещен с должности) «Оболонь-Бровар» не смогла выиграть. Или хотя бы забить. На этот раз пивовары дома уступили «Горняку-Спорт» — 0:1, пропустив уже на последних минутах. Теперь безвыигрышная серия киевлян насчитывает шесть матчей, пять последних были проиграны, и во всех шести поединках они не могут попасть в чужие ворота.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига. 13-й тур

24 сентября, воскресенье

Черкасский Днепр — Жемчужина — 1:0

Гол: Тарасенко, 27.

Нефтяник-Укрнефть — Авангард — 1:2

Голы: Власюк, 35 — Ермаков, 20, Шарай, 83.

Сумы — Балканы — 1:1

Голы: Махарадзе, 68 — Цыколия, 90+5 автогол.

Кремень — Десна — 0:1

Гол: Фаворов, 3.

Николаев — Рух — 1:1

Голы: Сикорский, 27 пенальти — Хомченко, 44.

Ингулец — Полтава — 1:2

Голы: Акименко, 33 — Ковпак, 69, 82.

25 сентября, понедельник

Арсенал — Колос — 2:1

Голы: Кизилатеш, 49, Старгородский, 51 — Бондаренко, 57.

Удаление: Дерчак, 63.

Гелиос — Волынь — 2:0

Голы: А. Козлов, 28, С. Кравченко, 54.

Оболонь-Бровар — Горняк-Спорт — 0:1

Гол: Сидоренко, 90+1.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Видео голов 13-го тура