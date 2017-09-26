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Юрген КЛОПП: «Спартак не зависит от одного футболиста»

Главный тренер «Ливерпуля» считает московский клуб опытным соперником

  • 26.09.2017 15:53
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Getty Images. Юрген Клопп
© Getty Images. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об ожиданиях от матча с московским «Спартаком» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Спартак» - очень опытный соперник. У этой команды есть проблемы с травмированными, но она все равно сильна. Предстоит интенсивный, непростой матч. Массимо Каррера беседовал по поводу «Ливерпуля» с Конте? Я тоже знаю людей из «Челси», но ни с кем не советовался. Пока не знаю, сыграет ли против нас [Квинси] Промес. Естественно, он очень важен для москвичей, имеет великолепную скорость и технику. Его потеря может сказаться на игре «Спартака». Но этот клуб не зависит от действий одного футболиста», — считает Клопп.

Источник — УЕФА

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