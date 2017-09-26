Юрген КЛОПП: «Спартак не зависит от одного футболиста»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об ожиданиях от матча с московским «Спартаком» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Спартак» - очень опытный соперник. У этой команды есть проблемы с травмированными, но она все равно сильна. Предстоит интенсивный, непростой матч. Массимо Каррера беседовал по поводу «Ливерпуля» с Конте? Я тоже знаю людей из «Челси», но ни с кем не советовался. Пока не знаю, сыграет ли против нас [Квинси] Промес. Естественно, он очень важен для москвичей, имеет великолепную скорость и технику. Его потеря может сказаться на игре «Спартака». Но этот клуб не зависит от действий одного футболиста», — считает Клопп.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.