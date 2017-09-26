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Массимо КАРРЕРА: «Спартаку нет смысла бояться Ливерпуля»

Наставник московской команды надеется доставить проблемы мерсисайдцам

  • 26.09.2017 15:47
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ФК Спартак Москва. Массимо Каррера (слева)
© ФК Спартак Москва. Массимо Каррера (слева)

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Матч с «Ливерпулем» - один из важнейших для меня как тренера. Это очень сильная команда, в составе много звезд. Но бояться нет смысла, будем играть как умеем и сделаем все возможное, чтобы доставить сопернику проблемы. Мы пообщались о «Ливерпуле» с Антонио Конте. Нашей защите наверняка придется непросто. Задача - выдать свой лучший матч, не дать футболистам английского клуба свободы, ограничить их во времени. Состояние Квинси Промеса? Точно еще не знаю, сегодня пообщаемся с врачами. У Педро Роши шансов сыграть больше», — отметил Каррера.

Источник — УЕФА

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