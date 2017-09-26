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В Киеве открыли памятник Андрею Гусину

Экс-игрок «Динамо» трагически ушел из жизни три года назад

  • 26.09.2017 15:29
  • 762 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

В Киеве на Байковом кладбище состоялось открытие памятника знаменитому футболисту «Динамо» и национальной сборной Украины Андрею Гусину.

У могилы Андрея Леонидовича собрались члены его семьи, родственники, друзья, бывшие партнеры по команде, близкие люди. На памятнике Андрей Гусин запечатлен в прыжке, летящим за мячом.

Андрей Гусин погиб в Киеве, разбившись на мотоцикле на столичном автодроме «Чайка» 17 сентября 2014 года.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Ashot Hakobyan
    Ashot Hakobyan, 26.09.2017 16:03
    +7
    Хороший игрок был,светлая память о тебе Андрей!!!
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    Ashot Hakobyan
    Ashot Hakobyan, 26.09.2017 16:04
    +3
    Еще бы о памяти Белькевича позаботились,хотя бы памятную доску с фото!
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    Ashot Hakobyan
    Ashot Hakobyan, 26.09.2017 16:06
    +3
    А есть алея славы Динамовцам Киева ушедшим из жизни?если нет,могли бы около стадиона Динамо создать!
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    scorpio16
    online
      scorpio16, 26.09.2017 16:18
    +1
    Sport.ua как обычно или по второму кругу новость пускают или пустят новость которой уже две недели почти... Про этот памятник уже давно все написали
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    perspektivny5
      perspektivny5, 26.09.2017 16:30
    +1
    Эх жизнь.....как сейчас перед глазами как он лысый на Шеву подаёт когда барсу 4-0 рвали
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