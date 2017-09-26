В Киеве открыли памятник Андрею Гусину

В Киеве на Байковом кладбище состоялось открытие памятника знаменитому футболисту «Динамо» и национальной сборной Украины Андрею Гусину.
У могилы Андрея Леонидовича собрались члены его семьи, родственники, друзья, бывшие партнеры по команде, близкие люди. На памятнике Андрей Гусин запечатлен в прыжке, летящим за мячом.
Андрей Гусин погиб в Киеве, разбившись на мотоцикле на столичном автодроме «Чайка» 17 сентября 2014 года.
Источник — ФК Динамо Киев
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