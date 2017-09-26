Юрий ВИРТ: «Манчестер Сити обыграет Шахтер»

Бывший голкипер «Шахтера» Юрий Вирт поделился ожиданиями от противостояния «горняков» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
«Патриотизм патриотизмом, но истина, как говорится, дороже: я - реалист, - философски заметил авторитетный специалист. - Уровень исполнителей английского клуба будет повыше, чем у «горняков», и с этим утверждением, полагаю, никто спорить не станет. В то же время не думаю, что «Манчестер Сити» сможет легко одолеть дончан - возьмет три очка, но с боями, приложив массу усилий. Мой прогноз - победа команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:1», — отметил Вирт.
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.