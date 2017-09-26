Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Юрий ВИРТ: «Манчестер Сити обыграет Шахтер»

Но легкой прогулки у англичан не получится, уверен специалист

  • 26.09.2017 15:09
  • 218 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Верес. Юрий Вирт
© ФК Верес. Юрий Вирт

Бывший голкипер «Шахтера» Юрий Вирт поделился ожиданиями от противостояния «горняков» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Патриотизм патриотизмом, но истина, как говорится, дороже: я - реалист, - философски заметил авторитетный специалист. - Уровень исполнителей английского клуба будет повыше, чем у «горняков», и с этим утверждением, полагаю, никто спорить не станет. В то же время не думаю, что «Манчестер Сити» сможет легко одолеть дончан - возьмет три очка, но с боями, приложив массу усилий. Мой прогноз - победа команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:1», — отметил Вирт.

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.