Достойная игра, но без очков: Шахтер проиграл Манчестер Сити

Довольно прогнозируемым был стартовый состав «Шахтера» в матче против манкунианцев, да, собственно, наставник «горняков» Паулу Фонсека и не имел большого выбора. Если кто-то ждал, что хозяева сразу задавят дончан массированными атаками, то он ошибался. Англичане неспешно катали мяч в середине поля, но очень резко взорвались на 7-й минуте, когда Жезус справа ворвался в штрафную, и после его прострельной передачи Давид Сильва не справился с мячом. Однако уже в следующей атаке Агуэро всё с того же правого фланга вышел на ударную позицию, но пробил в ближний угол прямо в Пятова.

«Шахтер» сделал ставку на надежный контроль мяча за счет коротких передач, и на 12-й минуте тихой сапой добрался до штрафной, после чего последовала острая передача на Фреда. Тому таки удалось проскочить в штрафную, было очень близко к выходу один на один, но защитник в самый последний момент выбил мяч на угловой. Тем временем, спустя пару минут статистика владения мячом показала, что у «горняков» небольшое преимущество 51 на 49.

Сложно предположить, что такая тактика «Шахтера» была неожиданностью для Хосепа Гвардиолы, он факт остается фактом – гости очень спокойно чувствовали себя на газоне «Этихад Стэдиума». Причем до такой степени, что трибуны свистом очень настойчиво требовали от своих что-то, в конце концов, предпринимать, ведь деньги были уплачены в ожидании совсем не такого футбола. А такого хотя бы, как на 30-й минуте. Фред обрезался в центре поля, Жезус разогнал контратаку, острой передачей вывел де Брюйне в штрафную на удар, но игрок «МанСити» пробил рядом с воротами – это был первый, по-настоящему голевой момент у ворот Пятова.

С этого эпизода футбол стал набирать обороты, и в ответной атаке Марлос вынудил демонстрировать свой мастерство Эдерсона, когда он в броске отбил обводящий удар под самую штангу. Чем-то схожим ударом с линии штрафной ответил Сане, и уже Пятов в падении зафиксировал мяч. От Сане и шла главная угроза воротам гостей. На 41-й минуте он слева, продавив опекунов, ворвался в штрафную, пробил в направлении дальнего угла – и трибуны разочаровано выдохнули, когда мяч прокатился рядом со штангой.

Начался второй тайм, и как-то очень легко, да и нелогично, «Манчестер Сити» повел в счете. Поперечную передачу Марлоса в середине поля «перекусил» де Брюйне, после чего наказание последовало незамедлительно – сам же де Брюйне великолепным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в девятку. Андрей Пятов только сопроводил его взглядом.

0:1, конечно же, не приговор, но «Шахтеру» нужно было время, чтобы понять для себя, как же играть дальше. У хозяев таких проблем не было, и на 56-й минуте Агуэро, если подходить не предвзято, обязан был забивать и второй мяч, но после его убойного удара мяч угодил в Пятова.

Если отталкиваться от счета, то «горнякам» нужно было искать свои шансы у ворот Эдерсона, но он оставался без работы и сторонним наблюдателем. Манкунианцы же лишь эпизодами взрывались, предпочитая действовать по счету и по ситуации. Где-нибудь, при постоянной игре на половине «Шахтера», моменты должны были прийти. Они и пришли. На 69-й минуте Стерлинг удивительным образом не воплотил в гол прострел де Брюйне, пробив с угла вратарской мимо ворот. Ну, а через две минуты Ордец повелся на обманное движение Сане, и толчком уложил того на газон. Арбитр из Португалии де Соуза недолго думал и указал на «точку». Исполнять пенальти взялся Агуэро, и дуэль Пятову проиграл – наш голкипер угадал (или прочитал?) направление удара и отбил мяч на угловой.

Это, конечно же, был шанс для «Шахтера, но им еще нужно было воспользоваться. До владений Эдерсона по-прежнему добраться было проблематично, а Агуэро едва не реабилитироваться на 78-й минуте, но его удару «с точки де Брюйне» не хватило точности.

Время матча стремительно катилось к своему завершению, а у «Шахтера» так и не было контршансов, и по своей логике игра была гораздо ближе для гостей к 0:2, чем к 1:1. На 87-й минуте Сане задумал обыграть в штрафной «Шахтера» всех и вся, с ударом затянул, когда же пробил, мячу, кроме как в Пятова, уже не было куда лететь. Но от судьбы, а, точнее, от 0:2 «Шахтер» не ушел – после передачи Бернарду Силвы Стерлингу оставалось лишь расстрелять ворота.

Что ж, чемпион Украины по делу уступил лидеру английской Премьер-лиги, но по-прежнему в обойме претендентов на выход в плей-офф Лиги чемпионов – два ближайших матча с «Фейеноордом» будут ключевыми.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Манчестер Сити» – «Шахтер» – 2:0 (0:0)

«Манчестер Сити»: Эдерсон де Мораес, Джон Стоунс, Кайл Уокер, Николас Отаменди, Кун Агуэро (Бернарду Силва, 85), Давид Сильва (Илкай Гюндоган, 81), Кевин де Брюйне, Леруа Сане, Габриэль Жезус (Рахим Стерлинг, 54), Фабиан Делф, Фернандиньо

«Шахтер»: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Иван Ордец, Исмаили, Ярослав Ракицкий, Фред (Виктор Коваленко, 91), Ромеро Марлос (Дентиньо, 78), Бернард (Иван Петряк, 89), Тайсон, Тарас Степаненко, Факундо Феррейра

Арбитр: Мануэл де Соуза (Португалия)

Кевин де Брюйне, 48, Рахим Стерлинг, 90. Кевин де Брюйне, 48, Рахим Стерлинг, 90.

Иван Ордец, 66. Иван Ордец, 66.

Удары (в створ): 14 (6) – 4 (2).

Угловые: 2 – 4.

Офсайды: 4 – 1.