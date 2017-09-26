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Феерия Мораты, клубный рекорд Арсенала, нервы шпор и рекордсмен Барри

Sport.ua рассказывает о лучших поединках 6-го тура английской Премьер-лиги

  • 26.09.2017 14:51
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Getty Images. Гарет Барри
© Getty Images. Гарет Барри

Нервный успех «шпор» в дерби

Как и подобает настоящему дерби, встреча между «Вест Хэмом» и «Тоттенхэмом» получилась боевой. По-другому, собственно говоря, и быть не могло, поскольку обе команды нуждались в победе, особенно «молотобойцы», пребывающие на самом дне таблицы. Впрочем, поначалу никакого намека на борьбу не было.

Команда Маурисио Почеттино в концовке первого тайма с интервалом в четыре минуты забила дважды. Это Харри Кейн, оформивший четвертый личный дубль в сезоне во всех турнирах (учитывая также его выступления за национальную команду), показал свое высокое мастерство. Сначала 24-летний форвард замкнул хороший прострел Деле Алли, а затем удачно сыграл на добивании после отраженного Хартом удара все того же Алли.

Хорошая заявка была сделана на победу, а когда Кристиан Эриксен забил третий гол во втором тайме, ни о какой интриге уже речь не шла. Но не тут-то было. «Вест Хэм», которому стоит отдать должное за характер, уже спустя три минуты после пропущенного гола благодаря Чичарито и расслабленности соперника немного сократил разницу мячей.  

Дальше – больше. Серж Орье за 20 минут до конца встречи получил второй горчичник и был удален с поля. «Молотобойцы» этим хорошо воспользовались, взвинтили темп и отыграли еще один гол. Шейху Куяте после шикарного кросса Артюра Масуаку сильным ударом головой отправил мяч в девятку. Напряжение возросло до предела, на последних минутах команда Славена Билича устроила навал на ворота противника, однако «шпоры» все же выстояли и сохранили победный результат.

Таким образом, «Тоттенхэм» продлил победную серию на выезде до трех матчей, поднявшись в первую четверку. А «Вест Хэм» потерпел четвертое поражение в сезоне и снова опустился в зону вылета. 

«Вест Хэм» – «Тоттенхэм» 2:3 (ВИДЕО)
Голы: Чичарито, 65, Куяте, 87 – Кейн, 34, 38, Эриксен, 60
«Вест Хэм»: Харт – Фонте (Масуаку, 74), Рид, Огбонна – Сабалета, Нобл, Куяте, Крессвелл – Антонио (Кэрролл, 28), Арнаутович (Айю, 66), Чичарито
«Тоттенхэм»: Льорис – Альдервейрельд, Санчес, Вертонген – Орье, Сиссоко (Триппьер, 78), Дайер, Дэвис – Эриксен (Уинкс, 73), Алли – Кейн (Льоренте, 89)
Предупреждения: Чичарито, Айю, Рид, Кэрролл – Орье, Льоренте, Дайер
Удаление: Орье, 70 (вторая ж.к.)       

«Ман Сити» громит «Пэлас»

«Манчестер Сити» продолжает всех сметать и уничтожать со своего пути. Команда Хосепа Гвардиолы в преддверии поединка с «Шахтером» в Лиге чемпионов разбила дома «Кристал Пэлас». В первом тайме «горожане» всего однажды заставили Уэйна Хеннесси вынимать мяч из сетки собственных ворот. Одному из лучших игроков матча Лерою Сане удался хороший проход в штрафную площадь (кроме гола немец еще отдал 2 голевые передачи), а далее было делом техники завершить эпизод голом.

При этом отметил бы, что подопечные Роя Ходжсона очень неплохо смотрелись в первые 45 минут игры и даже создали голевой момент, когда удар Рубена Лофтуса-Чика приняла на себя штанга. Но к сожалению «Кристал Пэлас» хватило всего на один тайм. После перерыва «Ман Сити» владел тотальным преимуществом и просто не оставил сопернику никаких шансов.

В течение восьми минут в дебюте второго тайма быстрый дубль оформил Рахим Стерлинг, затем отличился шестым голом в Премьер-лиге 2017/18 Серхио Агуэро, а жирную и эффектную точку в матче поставил Фабиан Делф, поразивший классным ударом дальнюю девятку.

Для «Ман Сити» эта победа стала третьей крупной подряд в чемпионате. Впечатляет не только 16 (!) забитых мячей в трех матчах, но и отсутствие пропущенных мячей. Похоже, «горожане» нашли нужный баланс в своей игре. Следующий матч у «Сити» в АПЛ с «Челси», и этот поединок покажет реальный потенциал команды Хосепа Гвардиолы. В свою очередь «Кристал Пэлас» проиграл в шестом матче кряду и продолжает занимать последнее место. Удручает не только игра «орлов», но и отсутствие забитых мячей. Тут и опыт Ходжсона может не помочь.    

«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас» 5:0 (ВИДЕО)
Голы: Сане, 44, Стерлинг, 51, 59, Агуэро, 79, Делф, 89
«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Стоунз (Делф, 70), Отаменди, Менди (Данило, 29) – Фернандиньо – Сане, Де Брюйне, Д. Сильва, Стерлинг (Б. Силва, 61) – Агуеро
«Кристал Пэлас»: Хеннесси – Фосу-Менса, Данн, М. Сако, ван Анхолт – Миливоевич, Кабай (Панчеон, 57) – Таунсенд, Лофтус-Чик, Шлупп – Бентеке (Б. Сако, 72)
Предупреждения: Менди, Данило, Сане – Шлупп

Феерия Мораты в Сток-он-Тренте

А все-таки великолепный трансфер совершил «Челси», приобретя на замену Диего Косте Альваро Морату. Неизвестно как бы сложился старт карьеры у Ромелу Лукаку в Лондоне (именно бельгиец был приоритетной целью «синих» для усиления атаки), подпиши бы его «Челси» летом. Морате же не понадобилось времени на адаптацию, он с первых матчей начал демонстрировать высокий уровень игры и с каждым проведенным поединком он только прибавляет.

Альваро Мората стал главным творцом победы «Челси» в Сток-он-Тренте, где в этом сезоне уже теряли очки «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». 24-летний испанец забил три гола, оформив свой первый хет-трик в АПЛ. Мората забивал по-разному: как после выходов один на один, так и после скидки на пустые ворота. Но то, как хладнокровно он забил второй гол, говорит лишь о его высоком мастерстве и отличной техники. Кроме экс-форварда «Реала» забил в этой встрече и другой испанец – Педро Родригес, которому удался роскошный удар в дальний угол.

Команда Марка Хьюза не смогла отобрать очки у еще одного гранда. Ранний гол Мораты испортил все планы «Стока», а «Челси» потом было уже не остановить. За неделю до важнейшего матча с «Ман Сити» команда Антонио Конте показывает хорошую готовность, а «гончары», уступив в последних двух поединках, скатились на 16-е место, находясь всего в одном очке от зоны вылета.

«Сток Сити» — «Челси» 0:4 (ВИДЕО)
Голы: Мората, 2, 77, 82, Педро, 30
«Сток Сити»: Батленд — Джонсон, Мартинс Инди (Афеллай, 76), Питерс — Диуф, Аллен, Флетчер, Собхи – Шакири, Хесе (Крауч, 61), Чупо-Мотинг
«Челси»: Куртуа — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер — Мозес, Канте, Бакайоко, Алонсо (Кэхилл, 59) — Виллиан (Азар, 72), Педро (Фабрегас, 68), Мората
Предупреждения: Шакири, Крауч — Алонсо, Канте

Тяжелая победа МЮ на «Сент-Мэрис»

В отличие от своих конкурентов команда Жозе Моуриньо добыла натужную победу в шестом туре АПЛ. «Манчестер Юнайтед» встретил серьезное сопротивление со стороны «Саутгемптона», но все же увез победу из «Сент-Мэрис», избежав второй кряду выездной осечки.

«Красные дьяволы» накануне матча Лиги чемпионов с ЦСКА решили сэкономить силы и сыграть в полноги, затратив ровно столько сил, сколько было необходимо для победы. Хорошо для МЮ, что это прокатило, и команда добилась максимального результата.

Единственный и как позже выяснилось, победный гол в отчетной встрече забил Ромелу Лукаку, для которого этот мяч стал уже 8-м забитым за «Манчестер Юнайтед» с начала сезона во всех турнирах. Благодаря этой победе команда Жозе Моуриньо продолжает лидировать вместе с «Ман Сити», имея по 16 очков в активе. 

«Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» 0:1 (ВИДЕО)
Гол: Лукаку, 20
«Саутгемптон»: Форстер — Соареш (Уорд-Проуз, 83), Йосида, Худт, Бертранд — Ромеу, Лемина — Тадич, Дэвис (Габбьядини, 73), Редмонд — Лонг (Остин, 83)
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа — Валенсия, Байи, Джонс, Янг — Феллаини, Матич — Мата (Эррера, 62), Мхитарян (Смоллинг, 75), Рэшфорд (Блинд, 90+3) — Лукаку
Предупреждения: Лонг — Янг, Валенсия, Лукаку, Матич    

«Ливерпуль берет реванш у «Лестера»

Сразу два очных поединка за неделю провели на «Кинг Пауэр» «Ливерпуль» и «Лестер». Если в матче Кубка лиги победу праздновала команда Крэйга Шекспира, то уже во встрече чемпионата подопечные Юргена Клоппа сумели взять реванш у «лисов». Правда, второй поединок получился куда более драматичным и напряженным.

Мерсисайдская команда очень продуктивно провела первые полчаса игры, забив за этот промежуток времени два гола. Особенно продуктивен был Филиппе Коутиньо, набравший в последних матчах неплохую форму. Сначала бразилец сделал шикарную передачу на дальний угол вратарской, после чего забил Мохамед Салах, а затем и сам отличился роскошным ударом со штрафного.

В концовке первого тайма «Лестер» все чаще стал огрызаться и идти вперед, в конце концов, добившись своего. Непосредственно перед перерывом Синдзи Окадзаки воспользовался ошибкой Симона Миньоле на выходе и сократил разницу в счете до минимума.

На старте второго тайма «лисы» доминировали на поле и были острее, но «Ливерпуль», проведя несколько перспективных контратак, поймал-таки соперника на контратаке и забил третий гол усилиями капитана команды Джордана Хендерсона. Однако уже спустя минуту команда Крэйга Шекспира отыграла один гол. Джейми Варди добил мяч в ворота после того, как Симон Миньоле отразил удар Демарая Грэя.

И это еще не все. Спустя еще одну минуту Варди заработал несколько спорный пенальти, но пробивая 11-метровый удар, не смог переиграть бельгийского голкипера «красных», упустив прекрасную возможность сравнять счет. Нереализованный пенальти плохо отразился на настрое «лисов» и в концовке матча «Ливерпуль» был ближе к четвертому голу, нежели «Лестер» был способен восстановить статус-кво.

Одержав, первую победу за последние пять поединков во всех турнирах команда Юргена Клоппа, поднявшаяся на пятое место, хоть немного реабилитировалась перед своими болельщиками за последние неудачи, а «лисы», проведя в целом неплохую игру, снова остались ни с чем во встрече с топ соперником. Впрочем, далее у «Лестера», опустившегося на 17-ю позицию, будет легче календарь и команда Крэйга Шекспира просто обязана выбраться из дна турнирной таблицы.

«Лестер Сити» – «Ливерпуль» 2:3 (ВИДЕО)
Голы: Окадзаки, 45+3, Варди, 69 – Салах, 15, Коутиньо, 23, Хендерсон, 68
На 73-й минуте Варди не забил пенальти (вратарь)              
«Лестер Сити»: Шмейхель — Симпсон, Морган, Магуайр, Чилвелл — Марез (Грэй, 61), Ндиди, Кинг, Олбрайтон (Слимани, 80) — Окадзаки (Ихеаначо, 74), Варди
«Ливерпуль»: Миньоле — Гомес, Матип, Ловрен, Морено — Джан (Милнер, 74), Хендерсон, Вейналдум — Салах, Коутиньо (Окслейд-Чемберлен, 79), Фирмино (Старридж, 65)
Предупреждения: Олбрайтон, Ндиди, Варди – Матип, Ловрен, Миньоле

Ляказетт установил клубный рекорд «Арсенала»

Дубль Александра Ляказетта принес победу «Арсеналу» в домашней встрече с «Вест Бромвичем». А француз, забивший свой первый гол, установил клубный рекорд лондонской команды, став первым игроком в истории «канониров», отличившимся в своих первых трех домашних поединках АПЛ.

Говоря в целом об игре, отмечу, что «Вест Бромвич» в первом тайме смотрелся отнюдь не хуже «Арсенала», а голевых моментов «дрозды» создали даже больше соперника. Но мяч упрямо после ударов Джея Родригеса (а один раз и штанга спасла ворота Петра Чеха) отказывался залетать в ворота. Во втором же тайме команда Арсена Венгера прибавила и значительно превосходила ВБА во всех компонентах игры.

Особенным поединок на «Эмирейтс» стал для Гарета Барри. 36-летний полузащитник провел 633-й матч в АПЛ и стал рекордсменом по количеству проведенных матчей в Премьер-лиге, опередив по этому показателю Райана Гиггза (632 матча), чей рекорд казался вечным.

«Арсенал» - «Вест Бромвич» 2:0 (ВИДЕО)
Голы: Ляказетт, 20, 67 (с пенальти)
«Арсенал»: Чех — Косельни, Мустафи, Монреаль — Бельерин, Эль-Ненни, Джака, Колашинац — Рэмси (Мэйтленд-Найлз, 90+3), Санчес (Езил, 83) — Ляказетт (Жиру, 83)
«Вест Бромвич»: Фостер — Доусон, Хегази, Эванс — Крыховяк – Ньом (Филлипс, 74), Ливермор (Моррисон, 63), Барри, Гиббс — Родригес, Робсон-Кану (Рондон, 64)
Предупреждения: Санчес — Эванс, Доусон, Крыховяк, Ньом

Все результаты 6-го тура:

Турнирная таблица

Автор — Артем Минов, Sport.ua

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Комментарии
    justhateme
      justhateme, 26.09.2017 15:15
    0
    Какой же глупый Перес... продать Морату, оставить Бензема... Да на футболках француза больше бабок поднимает, но блин, упускать молодого и забивного в угоду старому и деревянному.
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