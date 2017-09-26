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ДЕНТИНЬО: «Возможно, я довольно скоро вернусь в Коринтианс»

Полузащитник «Шахтера» не исключает возможности возвращения в бразильский клуб

  • 26.09.2017 14:45
  • 572 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Дентиньо
© ФК Шахтер Донецк. Дентиньо
Хавбек донецкого «Шахтера» Дентиньо не исключил возможности своего возвращения в бразильский «Коринтианс».
 
«Коринтианс» навсегда останется в моем сердце. Я уже давно далеко от дома, но у меня в Бразилии была очень красивая история, 55 забитых мячей. Надеюсь, клуб станет чемпионом в этом году. Возможно, я довольно скоро вернусь в «Коринтианс», – сказал Дентиньо.
 
Напомним, что Дентиньо перешел в «Шахтер» в 2011 году. В начале 2013 года он сдавался в годичную аренду «Бешикташу», а в этом сезоне провел 11 матчей в составе «горняков», забив 1 мяч.

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Комментарии
    doncan
    doncan, 26.09.2017 15:06
    +1
    А то, что это обычное интервью для бразильских СМИ специально умолчали? Они все им такое обещают.
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