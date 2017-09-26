ДЕНТИНЬО: «Возможно, я довольно скоро вернусь в Коринтианс»

Хавбек донецкого «Шахтера» Дентиньо не исключил возможности своего возвращения в бразильский «Коринтианс».

«Коринтианс» навсегда останется в моем сердце. Я уже давно далеко от дома, но у меня в Бразилии была очень красивая история, 55 забитых мячей. Надеюсь, клуб станет чемпионом в этом году. Возможно, я довольно скоро вернусь в «Коринтианс», – сказал Дентиньо.

Напомним, что Дентиньо перешел в «Шахтер» в 2011 году. В начале 2013 года он сдавался в годичную аренду «Бешикташу», а в этом сезоне провел 11 матчей в составе «горняков», забив 1 мяч.