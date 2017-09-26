Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Шахтеру придется несладко с Манчестер Сити»

Олег Венглинский рассказал, каким может быть матч «МанСити» с «Шахтером» в Лиге чемпионов.

«Для «Шахтера» и «МанСити» этот матч будет борьбой за лидерство в групповом этапе, — говорит эксперт Олег Венглинский. — Британцы сейчас не только много забивают, они также показывают очень хорошую и уверенную игру, которая нравится как болельщикам, так и самим футболистам. В прошедшем туре «МанСити» просто камня на камне не оставил от «Кристал Пэлас», и горнякам сейчас тоже придется очень несладко. Ничья будет хорошим результатом. «Шахтер» не сможет играть первым номером, Гвардиола просто этого никому не отдаст. Придется много бегать без мяча. Зато дончане хорошо умеют действовать на контратаках, и голевые моменты у них будут обязательно, главное — их реализовать. Гвардиола не зря лестно отзывался о «Шахтере», к дончанам он относится с уважением, может, даже с некоторой опаской. Увы, есть проблемы в обороне. Команде сложно придется без Срны — своего лидера и вожака, который управлял защитой».