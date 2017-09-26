Тибо КУРТУА: «Счастлив, что нам не придется играть против Диего Косты»

Голкипер «Челси» Тибо Курута уверенно провел субботнюю игру со «Стоуком», а теперь он ожидает ближайшие матчи «Челси», которые будут иметь персональную важность и значение для всей команды.

У Куртуа было мало работы в субботней игре со «Стоуком», в которой «синие» благодаря хет-трику Альваро Мораты разгромили соперника (4:0). Бельгийский голкипер провёл третий подряд сухой матч, ранее отыграв на ноль с «Карабахом» и «Арсеналом».

«Мы знаем, что он является топ-нападающим. Мы знаем, что он обладает этими способностями, и очень рады, что ему удалось оформить хет-трик, – говорит 25-летний футболист. – Играть на выезде со «Стоуком» очень тяжело. В прошлом году мы победили там, забив на последних минутах. В этом сезоне «Арсенал» там проиграл, а «МЮ» сыграл вничью, так что мы можем быть довольны».

«И дело не только в хет-трике, но и в том, что он забивает голы с самого начала. Он хорошо себя ощущает – нападающий живёт голами, и он уже забил несколько важных мячей в этом сезоне. Это его первый хет-трик в АПЛ, но он и так уже был в порядке».

Выездной матч со «Стоуком» был первым из серии трёх важных встреч, которые «синие» проведут в течение недели. В субботу «Челси» примет на «Стэмфорд Бридж» «Манчестер Сити» в рамках АПЛ, а в среду сыграет в ЛЧ на выезде с мадридским «Атлетико», бывшим клубом Куртуа, за который он отыграл на правах аренды с 2011-го по 2014-й год и выиграл чемпионат Испании, а также сыграл в финале Лиги Чемпионов.

В среду бельгиец увидится с несколькими бывшими партнёрами по команде, пусть и на новой арене. С этого сезона «Атлетико» выступает на своём новом стадионе «Ванда Метрополитано», и Куртуа впервые встретится с мадридцами с момента их переезда с «Висенте Кальдерон».

«Я помню, что был на презентации нового стадиона, когда они его впервые продемонстрировали. Я был там, когда там была всего одна трибуна и велись основные работы, – поясняет бельгиец. – Будет интересно увидеть его. Естественно, он отличается от «Кальдерона», но им был нужен новый стадион, и, думаю, это поможет «Атлетико» вырасти еще больше в статусе топ-клуба».

«Там работает и играет очень много людей, которые мне близки. Это возвращение будет особенным для меня, но только на этот раз, надеюсь, мы победим. Это будет очень приятный вечер для меня, но я очень голоден до побед и сосредоточен на том, чтобы получить 3 очка».

Куртуа будет гарантирован тёплый приём от местных болельщиков. Противоположный приём будет гарантирован Альваро Морате, который перебрался этим летом на «Стэмфорд Бридж» из мадридского «Реала», являющегося принципиальным соперником «матрасников».

«Он получит иной прием, нежели я!, – шутит голкипер «Челси». – Альваро сыграл много матчей против «Атлетико». Я не уверен в этом, но, думаю, он забивал в них, так что для него это будет большой матч против принципиального соперника. Для меня все будет более дружелюбно, но в течение 90 минут мы будем соперниками, поскольку они будут желать победы своей команде».

Диего Коста был партнером Куртуа по команде, выступая за «Атлетико» и за «Челси». На прошлой неделе клубы согласовали трансфер игрока, который теперь вернётся в мадридскую команду.

«Он является моим хорошим другом, и будет приятно видеть его там», – говорит Куртуа.

«Я счастлив, что до Нового года нам не придется играть против него и, надеюсь, мы продолжим участие в Лиге Чемпионов. Трудно сказать, встретимся ли мы с ним в турнире позднее, но я бы предпочел этого избежать. Он всегда был приятным парнем в раздевалке. Я знаком с ним шесть лет, и он мой хороший друг».

«У нас новый нападающий, он хорошо себя проявляет, и мы должны двигаться дальше. Я буду скучать по Диего как по своему другу и как по игроку в том числе, но пришёл Альваро, и он делает свою работу, так что мы рады этому».

Через 3 дня после матча с «Атлетико» «Челси» проведёт домашнюю встречу АПЛ с «Манчестер Сити», который в прошлом туре английского чемпионата разгромил «Кристал Пэлас» (5:0).

««Манчестер Сити» очень хорошо играет и забил много голов. Будет интересно сыграть с ними, – признаёт Куртуа. – Мы хорошо начали эту сложную неделю и, надеюсь, к среде мы также будем в форме в преддверии двух больших игр, после которых снова возникнет перерыв на матчи сборных».

«Мы проанализируем игру «Манчестер Сити» после игры с «Атлетико». Мы знаем, как играет «Сити», ничего нового нет и, возможно, они играют даже лучше, чем в прошлом году, но бояться нечего. Мы хорошо играем и рады, что находимся рядом с первым местом в таблице. Если мы хотим сократить этот отрыв, мы должны постараться выиграть».