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Андрей ШЕВЧЕНКО: «У сборной Украины хорошие шансы на выход на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Украины считает, что все идет в нужном направлении

  • 26.09.2017 14:17
  • 1045 просмотров
  • 8 комментария
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Getty Images. Андрей Шевченко
© Getty Images. Андрей Шевченко
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации чемпионата мира-2018.
 
«У нас очень сложная группа. С самого начала квалификации все тренеры говорили о равной силе соперников. Против Исландии и Хорватии очень сложно играть на выезде, как и против нас.
 
У сборной Украины хорошие шансы на выход на ЧМ-2018. Впереди две очень важные встречи с Косово и Хорватией. Думаю, все идет в нужном направлении.
 
Для победы в этих матчах нужно не просто выйти на поле и играть. Необходимо показать свой лучший футбол. Давление, важность таких встреч очень серьезные. Мы хорошо готовимся и надеюсь, что сможем должным образом сыграть», – сказал Шевченко.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    Max Rudenko
      Max Rudenko, 26.09.2017 14:51
    +1
    Витор Коваленко нашептал Шеве??
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    serge1234
      serge1234, 26.09.2017 15:04
    0
    Шансы минимальные. Ибо нужны 2 победы. В т.ч. над хорватами, которых мы НИКОГДА НЕ ПОБЕЖДАЛИ, при 2 поражениях. Но даже при это раскладе шансы только на 2 место, если только исландцы в Турции не сольют. Короче, хуже чем у нас шансы только у турков, в нашей группе.
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    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 26.09.2017 15:12
    0
    Боюсь, Шева, що з твоїм підходом - ні. Знову на полі буде пару черних дір і результат відповідний.
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    Oleh Dub
      Oleh Dub, 26.09.2017 15:15
    0
    давайте повіримо в казку)
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    minke
    online
      minke, 26.09.2017 15:16
    0
    А оно нам надо?
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    scouter777777
    online
    scouter777777, 26.09.2017 15:19
    0
    З тренером по блату...
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    Aval
    online
      Aval, 26.09.2017 15:22
    0
    Андрей ШЕВЧЕНКО: «У сборной Украины хорошие шансы на выход на ЧМ-2018»,а вболіваники відповідають:- " У збірної України погані можливості на вихід до ЧС-2018".!!!
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    stalhim
    online
      stalhim, 26.09.2017 15:26
    0
    зря вы все так...((( , а чем черт не шутит?
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