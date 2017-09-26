Андрей ШЕВЧЕНКО: «У сборной Украины хорошие шансы на выход на ЧМ-2018»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации чемпионата мира-2018.

«У нас очень сложная группа. С самого начала квалификации все тренеры говорили о равной силе соперников. Против Исландии и Хорватии очень сложно играть на выезде, как и против нас.

У сборной Украины хорошие шансы на выход на ЧМ-2018. Впереди две очень важные встречи с Косово и Хорватией. Думаю, все идет в нужном направлении.

Для победы в этих матчах нужно не просто выйти на поле и играть. Необходимо показать свой лучший футбол. Давление, важность таких встреч очень серьезные. Мы хорошо готовимся и надеюсь, что сможем должным образом сыграть», – сказал Шевченко.