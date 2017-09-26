ДЕМ'ЯНЧУК: «Вимагаю від Вацка та Великого футболу публічних вибачень»

Віце-президент Івано-Франківського клубу вимагає вибачень від одіозного коментатора. Олександр Дем'янчук розмістив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук допис наступного змісту:

«Глибоко обурений неетичною поведінкою ведучого програми «Великий футбол» Віктора Вацка під час ефіру на каналі Футбол від 24.09.2017 року.

Цей пан, який донедавна був працівником ФК «Карпати» неодноразово (в даній програмі та раніше через соц. мережі) намагався невдало жартувати над тілобудовою гравців Івано-Франківського клубу, порушуючи цим самим елементарні норми етики та моралі представника ЗМІ.

Більше того, Вацко у своєму спічі, використовуючи службове положення журналіста, намагається перекласти вину за порушення правил громадського порядку з боку фанатів ФК «Карпати» на Івано-Франківський футбольний клуб. Це звичайно ж повний абсурд, але частина глядачів, які не до цього не володіли ситуацією, можуть отримати хибне враження, що така ситуація справді відповідає дійсності.

Насправді ж футбольний клуб «Прикарпаття» може нести відповідальність лише за дії Івано-Франківських вболівальників. Вся відповідальність за неадекватну поведінку організованої групи фанатів «Карпат», для якої, до речі, керівництво львів'ян офіційно замовило 600 квитків, лежить саме на львівському клубі.

До слова, сам «Великий Футбол», на відміну від того «ПроФутболу», навіть не спромігся відправити свою знімальну групу на Велике Галицьке Дербі, а у своєму сюжеті використовує аматорське відео зі стадіону «Рух». Закінчується ж даний сюжет геніальною фразою: «В матчі «Прикарпаття» - «Карпати» не було футболу» від ще одного «Великого професіонала пера і мікрофона» Олександра Денисова.

Дані факти глибоко обурюють та свідчать про відношення цього телеканалу, який, як відомо належить одіозному олігарху Ринату Ахметову, до однієї з найбільш патріотичних команд України - Івано-Франківського «Прикарпаття».

Рішення по тому, хто винен у подіях в Івано-Франківську може винести лише орган футбольного правосуддя - КДК ФФУ, а не два заангажованих журналіста, один з яких був (а можливо і досі є) працівником ФК «Карпати», а інший вважає, що футболу у Великому Галицькому Дербі, яке відвідало 9 860 глядачів, взагалі не було.

Тому, вимагаю від Віктора Вацка та програми «Великий футбол» публічних вибачень, на адресу МФК «Прикарпаття» за необ'єктивну, однобоку та заангажовану подачу інформації стосовно порушення львівськими ультрас правил поведінки на стадіоні під час матчу Кубку України з футболу «Прикарпаття» - «Карпати».