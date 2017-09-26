Какой матч вы будете смотреть: МСити — Шахтер или Боруссия Д — Реал ?

Согласно расписанию Лиги чемпионов, матчи команд групп F и H, в которых выступают донецкий «Шахтер» и дортмундская «Боруссия» Андрея Ярмоленко играются в один игровой день. Во втором туре «горнякам» предстоит сыграть на «Этихаде» с «Манчестер Сити», а «Боруссия» на своем поле примет мадридский «Реал». Причем, Ярмоленко последний матч Бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии», по сообщению пресс-службы дортмундцев, начнет поединок в стартовом составе.

Оба поединка начнутся сегодня в 21:45. Матч «Манчестер Сити» - «Шахтер» покажет телеканал «Украина», а «Боруссия» Д – «Реал» - «Футбол 2».

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