Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Какой матч вы будете смотреть: МСити — Шахтер или Боруссия Д — Реал ?

Сегодня вечером у наших болельщиков будет непростой выбор

  • 26.09.2017 13:07
  • 854 просмотров
  • 10 комментария
Метки
Какой матч вы будете смотреть: МСити — Шахтер или Боруссия Д — Реал ?

Согласно расписанию Лиги чемпионов, матчи команд групп F и H, в которых выступают донецкий «Шахтер» и дортмундская «Боруссия» Андрея Ярмоленко играются в один игровой день. Во втором туре «горнякам» предстоит сыграть на «Этихаде» с «Манчестер Сити», а «Боруссия» на своем поле примет мадридский «Реал». Причем, Ярмоленко последний матч Бундеслиги против менхенгладбахской «Боруссии», по сообщению пресс-службы дортмундцев, начнет поединок в стартовом составе.

Оба поединка начнутся сегодня в 21:45. Матч «Манчестер Сити» - «Шахтер» покажет телеканал «Украина», а «Боруссия» Д – «Реал» - «Футбол 2».

Как решать дилемму, какой матч выбрать для просмотра будете решать Вы? 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Какой матч вы будете смотреть: «Манчестер Сити» - «Шахтер» или «Боруссия» Д - «Реал»?
  • 55.91% (52)
    1. Буду наблюдать за игрой Ярмоленко
  • 23.66% (22)
    2. Буду прыгать по каналам, пытаясь посмотреть оба матча
  • 20.43% (19)
    3. Буду смотреть «Шахтер»
  • 0% (0)
    4. Мне футбол не интересен
Проголосовали — 93 Результаты опроса
В опросах могут участвовать только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
Материалы по теме
Комментарии
    Oleh Dub
      Oleh Dub, 26.09.2017 13:09
    +4
    За Ярмолою спостерігатиму по ЗДФ_)
    Ссылка
    Сергей Алертов
      Сергей Алертов, 26.09.2017 13:10
    +6
    Добавтьте вариант - буду смотреть красивый футбол в исполнении Боруссии и Реала.
    Ссылка
    xxxpatrikxxx
      xxxpatrikxxx, 26.09.2017 13:15
    +5
    шахтер,но если будет 2-0 тогда реал
    Ссылка
    Naum1221
      Naum1221, 26.09.2017 13:21
    0
    буду по ссылкам переходить
    Ссылка
    soloviovdo
    online
      soloviovdo, 26.09.2017 13:25
    +3
    По ТВ БД-РМ, на компе МС-ШД. Благо все в одной комате с диваном вместе. Главное жену сплавить куда-то...
    Ссылка
    Vadim Kuzmenko
    online
      Vadim Kuzmenko, 26.09.2017 13:28
    -1
    Я чет не пойму! То все ноют что футболы ах#ели и показывают все за деньги и не у кого нет возможности смотреть матчи. А тут опа и у всех есть возможность смотреть ТК футбол! Судя по всему кто то врет!
    Ссылка
    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 26.09.2017 13:28
    +3
    Конечно Ярмола.
    Ссылка
    Darkness1984
    online
      Darkness1984, 26.09.2017 13:28
    +3
    Naum1221, 26.09.2017 13:21
    буду по ссылкам переходить
    включи включение во все матчи и смотри. Правда там на российском канале. Но очень удобно
    Ссылка
    ura.bobkov14
    online
      ura.bobkov14, 26.09.2017 13:31
    -2
    Только Шахтер,это единственная команда которая представляет интересы Украинских футбольных клубов,а Ярмоленко не интересен он выступает за чужую страну.
    Ссылка
    soloviovdo
    online
      soloviovdo, 26.09.2017 13:37
    0
    Vadim Kuzmenko, 26.09.2017 13:28
    Я чет не пойму! То все ноют что футболы ах#ели и показывают все за деньги и не у кого нет возможности смотреть матчи. А тут опа и у всех есть возможность смотреть ТК футбол! Судя по всему кто то врет!
    А кто-то написАл, что по ТК Футбол будет смотреть??? У меня, например, нет ТК Футболов. Но есть интернет. А там есть практически все, если думалка работает и руки с правильного места растут
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.