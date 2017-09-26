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Ярмоленко выйдет в стартовом составе на матч с Реалом

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» спрогнозировала стартовые составы на матч группового раунда ЛЧ

  • 26.09.2017 13:03
  • 1220 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images. Андрей Ярмоленко
© Getty Images. Андрей Ярмоленко
27-летний украинский вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
 
Пресс-служба немецкого клуба спрогнозировала стартовые составы команд на этот матч.
 
«Боруссия» Дортмунд: Бурки, Сократис, Бартра, Толян, Пищек, Шахин, Кастро, Гетце, Филип, Ярмоленко, Обамеянг.
 
«Реал» Мадрид: Навас, Рамос, Варан, Карвахаль, Начо, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Роналду, Бейл.
 
Матч «Боруссия» Дортмунд – «Реал» Мадрид состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» сегодня, 26 сентября. Начало – в 21:45.

Источник — ФК Боруссия Дортмунд

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Комментарии
    Oleh Dub
      Oleh Dub, 26.09.2017 13:07
    +3
    с тебе гол Андрюха_) маєш возити Карвахаля
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    Bogdan Bogdan
      Bogdan Bogdan, 26.09.2017 13:08
    -6
    Ярмола класно грає проти реала ,Іспаніі? щось не чув про такє
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    Oleh Dub
      Oleh Dub, 26.09.2017 13:11
    +5
    не треба чути, сьогодні побачиш_)
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    Naum1221
      Naum1221, 26.09.2017 13:24
    +2
    Oleh Dub, 26.09.2017 13:07
    с тебе гол Андрюха_) маєш возити Карвахаля
    так карвахаль же грає праворуч, хіба ні?
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    avadon78
    online
      avadon78, 26.09.2017 13:28
    +1
    «Боруссия» Дортмунд: Бурки, Сократис, Бартра, Толян????.
    Это какой Толян? С Борщаговки?
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    Kotltrans
    online
      Kotltrans, 26.09.2017 13:37
    0
    Oleh Dub, 26.09.2017 13:07
    с тебе гол Андрюха_) маєш возити Карвахаля

    напевно марсело буде "возити" Ярмолу бо він грає на тому фланзі а не карвахаль
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