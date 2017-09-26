Ярмоленко выйдет в стартовом составе на матч с Реалом

«Боруссия» Дортмунд: Бурки, Сократис, Бартра, Толян????. Это какой Толян? С Борщаговки?

напевно марсело буде "возити" Ярмолу бо він грає на тому фланзі а не карвахаль

Только Шахтер,это единственная команда которая представляет интересы Украинских футбольн...

включи включение во все матчи и смотри. Правда там на российском канале. Но очень удобно

Конечно Ярмола.

Я чет не пойму! То все ноют что футболы ах#ели и показывают все за деньги и не у кого нет возможн...

По ТВ БД-РМ, на компе МС-ШД. Благо все в одной комате с диваном вместе. Главное жену сплавить куд...