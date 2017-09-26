Ярмоленко выйдет в стартовом составе на матч с Реалом

27-летний украинский вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко выйдет в стартовом составе на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против мадридского «Реала».
Пресс-служба немецкого клуба спрогнозировала стартовые составы команд на этот матч.
«Боруссия» Дортмунд: Бурки, Сократис, Бартра, Толян, Пищек, Шахин, Кастро, Гетце, Филип, Ярмоленко, Обамеянг.
«Реал» Мадрид: Навас, Рамос, Варан, Карвахаль, Начо, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Роналду, Бейл.
Матч «Боруссия» Дортмунд – «Реал» Мадрид состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» сегодня, 26 сентября. Начало – в 21:45.
Источник — ФК Боруссия Дортмунд
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Это какой Толян? С Борщаговки?
напевно марсело буде "возити" Ярмолу бо він грає на тому фланзі а не карвахаль
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.