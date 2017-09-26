ПЕРДУТА: «Долги в клубе есть, но мы играем за Полтаву, за болельщиков»

Задолженность «Ворсклы» перед своими игроками составляет 11 месяцев. Эту информацию прокомментировал футболист полтавского клуба Игорь Пердута.
«Задолженность в клубе есть. Но мы все выходим на игру и забываем об этом. Играем за Полтаву, за болельщиков, за себя. Поэтому нельзя считать, что это влияет на нашу игру. Некоторые шаги со стороны руководства по улучшению ситуации уже сделаны. Обещают, что будут погашать долги и дальше», – сказал Пердута.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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