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ПЕРДУТА: «Долги в клубе есть, но мы играем за Полтаву, за болельщиков»

Футболист «Ворсклы» прокомментировал ситуацию с задолженностью клуба перед игроками

  • 26.09.2017 12:47
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ФК Ворскла. Игорь Пердута
© ФК Ворскла. Игорь Пердута
Задолженность «Ворсклы» перед своими игроками составляет 11 месяцев. Эту информацию прокомментировал футболист полтавского клуба Игорь Пердута.
 
«Задолженность в клубе есть. Но мы все выходим на игру и забываем об этом. Играем за Полтаву, за болельщиков, за себя. Поэтому нельзя считать, что это влияет на нашу игру. Некоторые шаги со стороны руководства по улучшению ситуации уже сделаны. Обещают, что будут погашать долги и дальше», – сказал Пердута.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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