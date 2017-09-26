Что вы знаете о Манчестер Сити – сопернике Шахтера в Лиге чемпионов?

Матч «Манчестер Сити» – «Шахтер» состоится сегодня на стадионе «Этихад Стэдиум». Начало — в 21.45
Источник — Sport.ua
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Матч «Манчестер Сити» – «Шахтер» состоится сегодня на стадионе «Этихад Стэдиум». Начало — в 21.45
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
3
верных!
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