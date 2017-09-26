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Что вы знаете о Манчестер Сити – сопернике Шахтера в Лиге чемпионов?

Не стесняемся, проверяем знания о «горожанах» из «Манчестер Сити»!

  • 26.09.2017 14:00
  • 816 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Матч «Манчестер Сити» – «Шахтер» состоится сегодня на стадионе «Этихад Стэдиум». Начало — в 21.45

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    acrobat2
      acrobat2, 26.09.2017 14:53
    -5
    Наибольшее количество матчей во всех соревнованиях: 963 — Райан Гиггз
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    denistorm
    online
    denistorm, 26.09.2017 15:18
    +1
    Вас нельзя назвать спецом по АПЛ, а Google вам на этот раз не помог
    3
    верных!
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