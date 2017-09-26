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МЕРТЕНС: «Уступили Шахтеру, поэтому с Фейеноордом будет важная игра»

Футболист «Наполи» поделился ожиданиями от матча с нидерландским клубом

  • 26.09.2017 12:00
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Getty Images. Дрис Мертенс
© Getty Images. Дрис Мертенс
Вингер итальянского «Наполи» Дрис Мертенс поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Фейеноорда».
 
«Мы уступили «Шахтеру», поэтому это будет важная игра. Очень разочарован тем, что Милик получил повреждение и выбыл так надолго. Ему очень не повезло, но мы все поддерживаем его. Несмотря ни на что, нашему клубу нужно продолжать хорошо играть», – сказал Мертенс.

Источник — Football-italia

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