Лига чемпионов. Кто из футболистов пропустит матчи вторника

Сегодня, 26 сентября состоятся вторые матчи группового этапа Лиги чемпионов в группах E, F, G и H. Вашему вниманию список футболистов, которые не смогут принять участие в поединках из-за травм или дисквалификаций.
Группа E
«Спартак» - «Ливерпуль»
«Спартак»:
Не сыграют: Зобнин (колено), Тигиев (колено), Глушаков (бедро), Ананидзе (икроножная мышца)
Под вопросом: Промес (задняя мышца бедра), Роша (икроножная мышца), Зе Луиш (мышцы живота), Давыдов (бедро)
«Ливерпуль»:
Не сыграют: Гомес (дисквалификация), Лаллана (бедро), Клайн (спина)
«Севилья» - «Марибор»
«Севилья»:
Под вопросом: Кьер (набирает форму)
«Марибор»:
Не сыграют: Шулер (голеностоп), Шме (ушиб), Вршич (бедро)
Под вопросом: Милец (не уточняется), Захович (ключица)
Группа F
«Манчестер Сити» - «Шахтер»
«Манчестер Сити»:
Не сыграют: Компани (икроножная мышца), Менди (колено), Гюндоган (колено)
«Шахтер»:
Не сыграют: Кривцов (колено), Малышев (колено)
«Наполи» - «Фейеноорд»
«Наполи»:
Не сыграет: Милик (колено)
Под вопросом: Кирикеш (стопа)
«Фейеноорд»:
Не сыграют: Йоргенсен (задняя мышца бедра), Вермеер (рука), Боттегин (колено)
Группа G
«Монако» - «Порту»
«Монако»:
Не сыграет: Субашич (голеностоп)
Под вопросом: Бальде (пах)
«Порту»:
Не сыграют: Диогу Лейте (дисквалификация), Андре Андре (голеностоп)
«Бешикташ» - «РБ Лейпциг»
«Бешикташ»:
Не сыграет: Гекхан Генюл (нога)
Под вопросом: Адриано (колено)
«РБ Лейпциг»:
Под вопросом: Кампл (голеностоп), Кейта (бедро)
Группа H
«Боруссия» Дортмунд - «Реал»
«Боруссия» Д:
Не сыграют: Геррейро (голеностоп), Шмельцер (голеностоп), Роде (голеностоп), Дурм (бедро), Ройс (колено)
«Реал»:
Не сыграют: Бензема (задняя мышца бедра), Марсело (задняя мышца бедра), Ковачич (приводящая мышца), Вальехо (набирает форму)
Под вопросом: Кроос (ребро), Эрнандес (плечо)
АПОЕЛ - «Тоттенхэм»
АПОЕЛ:
Не сыграют: Янну (колено), Бертольо (бедро), Эфрем (плечо), Миланов (воспаление сухожилия), Эбесилио (икроножная мышца)
«Тоттенхэм»:
Не сыграют: Ваньяма (колено), Роуз (колено), Алли (дисквалификация), Вертонген (дисквалификация), Эриксен (болезнь), Дембеле (голеностоп)
Источник — УЕФА
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