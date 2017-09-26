Лига чемпионов. Кто из футболистов пропустит матчи вторника

Сегодня, 26 сентября состоятся вторые матчи группового этапа Лиги чемпионов в группах E, F, G и H. Вашему вниманию список футболистов, которые не смогут принять участие в поединках из-за травм или дисквалификаций.

Группа E



«Спартак» - «Ливерпуль»

«Спартак»:

Не сыграют: Зобнин (колено), Тигиев (колено), Глушаков (бедро), Ананидзе (икроножная мышца)

Под вопросом: Промес (задняя мышца бедра), Роша (икроножная мышца), Зе Луиш (мышцы живота), Давыдов (бедро)

«Ливерпуль»:

Не сыграют: Гомес (дисквалификация), Лаллана (бедро), Клайн (спина)



«Севилья» - «Марибор»

«Севилья»:

Под вопросом: Кьер (набирает форму)

«Марибор»:

Не сыграют: Шулер (голеностоп), Шме (ушиб), Вршич (бедро)

Под вопросом: Милец (не уточняется), Захович (ключица)

Группа F



«Манчестер Сити» - «Шахтер»

«Манчестер Сити»:

Не сыграют: Компани (икроножная мышца), Менди (колено), Гюндоган (колено)

«Шахтер»:

Не сыграют: Кривцов (колено), Малышев (колено)



«Наполи» - «Фейеноорд»

«Наполи»:

Не сыграет: Милик (колено)

Под вопросом: Кирикеш (стопа)

«Фейеноорд»:

Не сыграют: Йоргенсен (задняя мышца бедра), Вермеер (рука), Боттегин (колено)



Группа G



«Монако» - «Порту»

«Монако»:

Не сыграет: Субашич (голеностоп)

Под вопросом: Бальде (пах)

«Порту»:

Не сыграют: Диогу Лейте (дисквалификация), Андре Андре (голеностоп)



«Бешикташ» - «РБ Лейпциг»

«Бешикташ»:

Не сыграет: Гекхан Генюл (нога)

Под вопросом: Адриано (колено)

«РБ Лейпциг»:

Под вопросом: Кампл (голеностоп), Кейта (бедро)

Группа H



«Боруссия» Дортмунд - «Реал»

«Боруссия» Д:

Не сыграют: Геррейро (голеностоп), Шмельцер (голеностоп), Роде (голеностоп), Дурм (бедро), Ройс (колено)



«Реал»:

Не сыграют: Бензема (задняя мышца бедра), Марсело (задняя мышца бедра), Ковачич (приводящая мышца), Вальехо (набирает форму)

Под вопросом: Кроос (ребро), Эрнандес (плечо)



АПОЕЛ - «Тоттенхэм»

АПОЕЛ:

Не сыграют: Янну (колено), Бертольо (бедро), Эфрем (плечо), Миланов (воспаление сухожилия), Эбесилио (икроножная мышца)



«Тоттенхэм»:

Не сыграют: Ваньяма (колено), Роуз (колено), Алли (дисквалификация), Вертонген (дисквалификация), Эриксен (болезнь), Дембеле (голеностоп)