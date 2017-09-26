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Лига чемпионов. Кто из футболистов пропустит матчи вторника

Список травмированных и дисквалифицированных игроков на поединки второго тура группового этапа

  • 26.09.2017 11:54
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ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Сегодня, 26 сентября состоятся вторые матчи группового этапа Лиги чемпионов в группах E, F, G и H. Вашему вниманию список футболистов, которые не смогут принять участие в поединках из-за травм или дисквалификаций.

Группа E

«Спартак» - «Ливерпуль»
«Спартак»:
Не сыграют: Зобнин (колено), Тигиев (колено), Глушаков (бедро), Ананидзе (икроножная мышца)
Под вопросом: Промес (задняя мышца бедра), Роша (икроножная мышца), Зе Луиш (мышцы живота), Давыдов (бедро)
«Ливерпуль»:
Не сыграют: Гомес (дисквалификация), Лаллана (бедро), Клайн (спина)

«Севилья» - «Марибор»
«Севилья»:
Под вопросом: Кьер (набирает форму)
«Марибор»:
Не сыграют: Шулер (голеностоп), Шме (ушиб), Вршич (бедро)
Под вопросом: Милец (не уточняется), Захович (ключица)

Группа F

«Манчестер Сити» - «Шахтер»
«Манчестер Сити»:
Не сыграют: Компани (икроножная мышца), Менди (колено), Гюндоган (колено)
«Шахтер»:
Не сыграют: Кривцов (колено), Малышев (колено)

«Наполи» - «Фейеноорд»
«Наполи»:
Не сыграет: Милик (колено)
Под вопросом: Кирикеш (стопа)
«Фейеноорд»:
Не сыграют: Йоргенсен (задняя мышца бедра), Вермеер (рука), Боттегин (колено)

Группа G

«Монако» - «Порту»
«Монако»:
Не сыграет: Субашич (голеностоп)
Под вопросом: Бальде (пах)
«Порту»:
Не сыграют: Диогу Лейте (дисквалификация), Андре Андре (голеностоп)

«Бешикташ» - «РБ Лейпциг»
«Бешикташ»:
Не сыграет: Гекхан Генюл (нога)
Под вопросом: Адриано (колено)
«РБ Лейпциг»:
Под вопросом: Кампл (голеностоп), Кейта (бедро)

Группа H

«Боруссия» Дортмунд - «Реал»
«Боруссия» Д:
Не сыграют: Геррейро (голеностоп), Шмельцер (голеностоп), Роде (голеностоп), Дурм (бедро), Ройс (колено)

«Реал»:
Не сыграют: Бензема (задняя мышца бедра), Марсело (задняя мышца бедра), Ковачич (приводящая мышца), Вальехо (набирает форму)
Под вопросом: Кроос (ребро), Эрнандес (плечо)

АПОЕЛ - «Тоттенхэм»
АПОЕЛ:
Не сыграют: Янну (колено), Бертольо (бедро), Эфрем (плечо), Миланов (воспаление сухожилия), Эбесилио (икроножная мышца)

«Тоттенхэм»:
Не сыграют: Ваньяма (колено), Роуз (колено), Алли (дисквалификация), Вертонген (дисквалификация), Эриксен (болезнь), Дембеле (голеностоп)

Источник — УЕФА

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