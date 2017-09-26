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В раздевалке Карпат произошла потасовка

У нескольких игроков и даже тренеров львовского клуба возник серьезный конфликт с Олегом Смалийчуком

  • 26.09.2017 11:46
  • 744 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты
После матча 10-го тура украинской Премьер-лиги с одесским «Черноморцем» (1:1) в раздевалке львовских «Карпат» случилась потасовка, утверждает Tribuna.com.
 
У нескольких футболистов и даже тренеров возник серьезный конфликт с Олегом Смалийчуком, который де-юре считается агентом гендиректора клуба Дарио Друди, а де-факто – один из руководителей «Карпат».
 
Как рассказывают очевидцы, Смалийчук в нетрезвом состоянии зашел в раздевалку и начал высказывать игрокам претензии в грубой форме. Только благодаря усилиям других тренеров стычку удалось разнять. Смалийчук не получил серьезных повреждений.
 
Напомним, ранее Смалийчук взял на себ явсю ответственность за провал «Карпат».

Источник — Трибуна

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Комментарии
    etozhesergey
      etozhesergey, 26.09.2017 11:54
    +1
    Мда, что твориться с Карпатами
    Уже и репутацию потеряли - теперь уже в следующем трансферном окне каждый второй футболист 2 раза подумает, прежде чем подписывать с клубом контракт..
    Ссылка
    etozhesergey
      etozhesergey, 26.09.2017 11:54
    0
    Мда, что твориться с Карпатами
    Уже и репутацию потеряли - теперь уже в следующем трансферном окне каждый второй футболист 2 раза подумает, прежде чем подписывать с клубом контракт..
    Ссылка
    etozhesergey
      etozhesergey, 26.09.2017 11:54
    0
    Мда, что твориться с Карпатами
    Уже и репутацию потеряли - теперь уже в следующем трансферном окне каждый второй футболист 2 раза подумает, прежде чем подписывать с клубом контракт..
    Ссылка
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