В раздевалке Карпат произошла потасовка

После матча 10-го тура украинской Премьер-лиги с одесским «Черноморцем» (1:1) в раздевалке львовских «Карпат» случилась потасовка, утверждает Tribuna.com.
У нескольких футболистов и даже тренеров возник серьезный конфликт с Олегом Смалийчуком, который де-юре считается агентом гендиректора клуба Дарио Друди, а де-факто – один из руководителей «Карпат».
Как рассказывают очевидцы, Смалийчук в нетрезвом состоянии зашел в раздевалку и начал высказывать игрокам претензии в грубой форме. Только благодаря усилиям других тренеров стычку удалось разнять. Смалийчук не получил серьезных повреждений.
Напомним, ранее Смалийчук взял на себ явсю ответственность за провал «Карпат».
Источник — Трибуна
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Уже и репутацию потеряли - теперь уже в следующем трансферном окне каждый второй футболист 2 раза подумает, прежде чем подписывать с клубом контракт..
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