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ШАБЛИЙ: «Ситуацию с английским языком Ярмоленко у нас все раздули»

Футбольный агент заявил, что украинский вингер разговаривает на английском

  • 26.09.2017 11:36
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Sport.ua. Вадим Шаблий
© Sport.ua. Вадим Шаблий
Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал об адаптации 27-летнего украинца в дортмундской «Боруссии».
 
«Адаптация Ярмоленко проходит нормально. Он сейчас не успевает минутку сесть о чем-то подумать, постоянно в движении. Только они отыграли одну игру, он прилетел, через два дня сразу следующая игра.
 
День-два отошел – потом в Лондон улетели. Сейчас обратно прилетел из Лондона – потом еще два дня, и опять игра. У него сейчас такой график, что он, думаю, и сам не понимает, прошла ли адаптация.
 
Ситуацию с языком больше у нас все раздули, там отнеслись с пониманием и не сделали из этого проблему. Думаю, что в скором времени у Андрея появится переводчик и не будет никаких проблем. У него нет недопонимания с партнерами из-за языка, он разговаривает на английском», – сказал Шаблий.

Источник — Футбол 24

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