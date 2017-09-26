Динамо U-19 вирушило до Мілану на матч з Інтером

У вівторок, 26 вересня, юнацька команда київського «Динамо» рейсовим літаком з аеропорту «Бориспіль» вирушила на матч першого раунду Юнацької Ліги УЄФА проти міланського «Інтернаціонале».
Старший тренер команди Ігор Костюк взяв на перший матч проти «Інтера» наступних виконавців:
Воротарі: Владислав Кучерук, Владислав Петрусь, Артем Малиш
Захисники: Владислав Дубінчак, Віталій Миколенко, Ілля Малишкін, Богдан Чуєв
Півзахисники: Іван Калюжний, Микола Шапаренко, Владислав Наумець, Сергій Булеца, Денис Янаков, Юрій Козиренко, Максим Мельничук, Богдан Білошевський, Георгій Цитаішвілі, Клим Приходько, Вадим Мащенко
Нападники: Олег Лига, Євген Ісаєнко
Сьогодні динамівці проведуть передматчеве тренування, а завтра о 15:00 за київським часом розпочнуть свій перший матч у цьому єврокубковому сезоні.
Источник — ФК Динамо Киев
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