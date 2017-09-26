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Иван РАКИТИЧ: «У Реала небольшой спад, но скоро они встанут на ноги»

Полузащитник «Барселоны» – о неудачном старте «сливочных» в чемпионате

  • 26.09.2017 10:51
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Getty Images. Иван Ракитич
© Getty Images. Иван Ракитич

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал неудачный старт мадридского «Реала» в чемпионате Испании.

«Никто не ожидал, что после 6-го тура национального первенства у нас будет семь очков преимущества над «Реалом». Однако нам не следует обманываться насчет этого.

Чемпионат только начинается. Помните, как нас разнес «Реал» в августе? Мы казались самой слабой командой, а они оставляли впечатление неприкосновенных. У них был небольшой спад, но скоро они встанут на ноги», – сказал хорватский хавбек.

Напомним, после 6 туров «Реал» занимает шестое место в Примере, имея в активе 11 очков.

Источник — Bernabeu Digital

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