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Букмекеры считают Манчестер Сити явным фаворитом матча с Шахтером

На победу английского клуба можно поставить с коэффициентом 1,2, на победу «горняков» – 13,5

  • 26.09.2017 10:29
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Getty Images
© Getty Images
Букмекерские конторы продолжают принимать ставки на матч группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Шахтер». 
 
Parimatch считает английский клуб фаворитом матча. На победу англичан можно поставить с коэффициентом 1,2, на ничью – 8,1, победу «горняков» – 13,5. 
 
Матч «Манчестер Сити» – «Шахтер» состоится сегодня, 26 сентября. Начало – в 21.45.

Источник — Sport.ua

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