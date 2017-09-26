Букмекеры считают Манчестер Сити явным фаворитом матча с Шахтером

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Манчестер Сити – Шахтер. Анонс 10:20 — Николай Назаров Даже представлять не хочу, что сделает Сане на фланге с Бутко.. (( В любом случаи удачи, ничья бу... 10:14 — korrdon Давайте ребята! Мяч круглый - все в футболе возможно.

Команда Хью Фьюри хочет опротестовать результат боя против Паркера 10:19 — Dima Any цікаво , там же вроді було все в одні ворота , тобто в одну харю. Мене ще здивувало те як вони ра...