Букмекеры считают Манчестер Сити явным фаворитом матча с Шахтером

Букмекерские конторы продолжают принимать ставки на матч группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Шахтер».
Parimatch считает английский клуб фаворитом матча. На победу англичан можно поставить с коэффициентом 1,2, на ничью – 8,1, победу «горняков» – 13,5.
Матч «Манчестер Сити» – «Шахтер» состоится сегодня, 26 сентября. Начало – в 21.45.
Источник — Sport.ua
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