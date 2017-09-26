ТАЙСОН: «Это будет топовый матч, и мы его ждем с нетерпением»

Хавбек донецкого «Шахтера» Тайсон поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

– Чего ждете от матча с «Манчестер Сити»?

– У нас очень тяжелая группа, так что все игры будут сложными. «Сити» – великолепная команда с выдающимся тренером. Все знают Пепа Гвардиолу и как он работает. В его распоряжении опытные игроки высочайшего класса. Это будет топовый матч, и мы его ждем с нетерпением. После «Наполи» нам нужно было сосредоточиться на играх в чемпионате Украины, но признаюсь, что было очень трудно не думать о «Сити».

– Как и в «Шахтере», в «Сити» много бразильцев, включая бывшего капитана горняков Фернандиньо...

– Это наш общий большой друг, мы все его любим. Он очень мне помог, когда я только пришел в «Шахтер». Он добился большого успеха и уважения в нашем клубе. Но сейчас он играет в другой команде, так что мы попытаемся его победить.

– Наверняка с особыми чувствами будете играть и против других бразильцев?

– Будет здорово снова увидеться с Жезусом, Эдерсоном, Фернандиньо. В последние дни мы с ними много общались. Но, как мы говорим в Бразилии, на поле друзей нет. На поле каждый игрок хочет победы своей команды. Моя цель – помочь «Шахтеру» выиграть этот матч.

– В «Шахтере» особая, южноамериканская атмосфера?

– У нас в команде восемь или девять бразильцев, плюс два аргентинца – так что мы чувствуем себя одной семьей. Мы все дружим, отлично общаемся, но не только между собой – с украинцами тоже. Они отличные ребята, много нам помогают. В этом плане все просто прекрасно.

– А как было сразу после переезда в Украину? Помните свои ощущения после трансфера в харьковский «Металлист»?

– Да, это был 2010 год, мне было страшно, ведь я ничего не знал о стране. Впервые приехал в Украину летом, было жарко и вообще все идеально. Но затем пришел ноябрь, декабрь, январь... Мороз минус 15. Я очень хотел назад в Бразилию, не хотел оставаться в Украине. Но ничего – привык. В «Металлисте» мне нравилось, и я всегда буду помнить свой первый украинский клуб. Сейчас я счастлив здесь, никаких нареканий нет. Я уже семь лет в стране, которая великолепно меня приняла. Теперь мне лишь хочется, чтобы поскорее остались позади трудности, которые переживает Украина, и все стало хорошо, – сказал Тайсон.