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ТАЙСОН: «Это будет топовый матч, и мы его ждем с нетерпением»

Хавбек донецкого «Шахтера» поделился ожиданиями от матча с «Ман Сити»

  • 26.09.2017 10:11
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ФК Шахтер. Тайсон
© ФК Шахтер. Тайсон
Хавбек донецкого «Шахтера» Тайсон поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити». 
 
– Чего ждете от матча с «Манчестер Сити»?
– У нас очень тяжелая группа, так что все игры будут сложными. «Сити» – великолепная команда с выдающимся тренером. Все знают Пепа Гвардиолу и как он работает. В его распоряжении опытные игроки высочайшего класса. Это будет топовый матч, и мы его ждем с нетерпением. После «Наполи» нам нужно было сосредоточиться на играх в чемпионате Украины, но признаюсь, что было очень трудно не думать о «Сити».
 
– Как и в «Шахтере», в «Сити» много бразильцев, включая бывшего капитана горняков Фернандиньо...
– Это наш общий большой друг, мы все его любим. Он очень мне помог, когда я только пришел в «Шахтер». Он добился большого успеха и уважения в нашем клубе. Но сейчас он играет в другой команде, так что мы попытаемся его победить.
 
– Наверняка с особыми чувствами будете играть и против других бразильцев?
– Будет здорово снова увидеться с Жезусом, Эдерсоном, Фернандиньо. В последние дни мы с ними много общались. Но, как мы говорим в Бразилии, на поле друзей нет. На поле каждый игрок хочет победы своей команды. Моя цель – помочь «Шахтеру» выиграть этот матч.
 
– В «Шахтере» особая, южноамериканская атмосфера?
– У нас в команде восемь или девять бразильцев, плюс два аргентинца – так что мы чувствуем себя одной семьей. Мы все дружим, отлично общаемся, но не только между собой – с украинцами тоже. Они отличные ребята, много нам помогают. В этом плане все просто прекрасно.
 
– А как было сразу после переезда в Украину? Помните свои ощущения после трансфера в харьковский «Металлист»?
– Да, это был 2010 год, мне было страшно, ведь я ничего не знал о стране. Впервые приехал в Украину летом, было жарко и вообще все идеально. Но затем пришел ноябрь, декабрь, январь... Мороз минус 15. Я очень хотел назад в Бразилию, не хотел оставаться в Украине. Но ничего – привык. В «Металлисте» мне нравилось, и я всегда буду помнить свой первый украинский клуб. Сейчас я счастлив здесь, никаких нареканий нет. Я уже семь лет в стране, которая великолепно меня приняла. Теперь мне лишь хочется, чтобы поскорее остались позади трудности, которые переживает Украина, и все стало хорошо, – сказал Тайсон. 

Источник — УЕФА

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