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ФОТО ДНЯ: Обамеянг похвастался Lamborghini за 170 тысяч евро

Нападающий «Боруссии» приобрел себе новый автомобиль

  • 26.09.2017 10:14
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Getty Images. Пьер-Эмерик Обамеянг
© Getty Images. Пьер-Эмерик Обамеянг

В преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Реала» нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг похвастался приобретением нового автомобиля.

Габонский футболист стал счастливым обладателем авто Lamborghini Murcielago, стоимость которого оценивается в 170 тысяч евро.

Поединок «Боруссия» – «Реал» стостоится сегодня, 26 сентября. Начало матча в 21:45 по Киеву.

 

Starting the week like ... 🚀 #playfree #A⚡

Публикация от Aubameyang (@aubameyang97)

Источник — Instagram

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