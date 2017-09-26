ФОТО ДНЯ: Обамеянг похвастался Lamborghini за 170 тысяч евро

В преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Реала» нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг похвастался приобретением нового автомобиля.
Габонский футболист стал счастливым обладателем авто Lamborghini Murcielago, стоимость которого оценивается в 170 тысяч евро.
Поединок «Боруссия» – «Реал» стостоится сегодня, 26 сентября. Начало матча в 21:45 по Киеву.
Источник — Instagram
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