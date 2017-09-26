ЛИСИЦКИЙ: «Максимов попросил в подарок победу, а мы купили галстук»

Бывший игрок «Кривбасса» Виталий Лисицкий рассказал об этапе своей карьеры в клубе из Крового Рога.

— Шесть лет в Кривом Роге — лучшие годы в вашей карьере?

— У меня вся карьера приятная (смеется). В «Кривбассе» на протяжении этих лет всегда был классный коллектив. Было много футболистов из «Днепра». Я застал времена, когда в команде еще были такие мастера, как Сачко, Грановский и Остапенко. Если вспоминать по фамилиям, то человек тридцать выйдет (смеется).

— С Олегом Тараном судьба вас трижды сводила, дважды в «Кривбассе» и еще раз в Запорожье…

— Таран заставил нас играть в футбол без денег. Не каждый сможет настроить игроков, которым полгода не платят зарплату.

— В сезоне-2009/2010 Кривбасс многие заранее похоронили. Как команда совершила рывок с последнего места?

— Юрий Вильевич фартовый, поэтому и остались в Премьер-лиге. К тому же Максимов оставил в команде людей, в которых верил, которым по силам было решить задачу. После осенней части чемпионата мы были на дне таблицы. Максимов взял меня, Лепу и Пашаева, из Динамо Морозюка и Бойко, плюс остался Костышин, и мы совершили этот подвиг — остались в элите. Произошло чудо, звезды так сложились.

— Какой матч стал самым памятным в составе криворожского клуба?

— Запомнился поединок с «Шахтером» в сезоне-2011/2012. Перед этим матчем еще у Максимова день рождения был. Мы его поздравили, купили галстук, как обычно, расписались все. Он сказал, что лучшим подарком будет победа в матче. А мы в ответ: «Нет, Вильевич, мы вам уже галстук купили».

Мы тогда шли на четвертом месте, и это был последний матч круга. На трибунах был почти аншлаг. «Шахтеру» мы уступили разгромно — 0:4, но стадион аплодировал нам стоя, потому что мы играли в открытый футбол, свои моменты не реализовали, несколько ударов Пятов потащил. Команда тогда удовольствие получала от игры.

Никита ДМИТРУЛИН