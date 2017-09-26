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Роман БЮРКИ: «Реалу будет очень сложно победить Боруссию на выезде»

Голкипер дортмундского клуба – о предстоящем матче Лиги чемпионов

  • 26.09.2017 08:52
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Getty Images. Роман Бюрки
© Getty Images. Роман Бюрки

Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки считает, что мадридскому «Реалу» будет непросто победить немцев на домашнем стадионе.

«Реалу» будет чрезвычайно сложно победить «Боруссию» перед ее болельщиками. И это очевидно. При поддержке наших болельщиков мы действительно чувствуем себя очень хорошо.

Они побуждают нас играть лучше. Особенно это касается матчей с сильными соперниками», – сказал швейцарский голкипер.

Поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов «Боруссия» – «Реал» стостоится сегодня, 26 сентября. Начало матча в 21:45 по Киеву.

Источник — Goal.com

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