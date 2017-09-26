Роман БЮРКИ: «Реалу будет очень сложно победить Боруссию на выезде»

Вратарь дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки считает, что мадридскому «Реалу» будет непросто победить немцев на домашнем стадионе.

«Реалу» будет чрезвычайно сложно победить «Боруссию» перед ее болельщиками. И это очевидно. При поддержке наших болельщиков мы действительно чувствуем себя очень хорошо.

Они побуждают нас играть лучше. Особенно это касается матчей с сильными соперниками», – сказал швейцарский голкипер.

Поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов «Боруссия» – «Реал» стостоится сегодня, 26 сентября. Начало матча в 21:45 по Киеву.