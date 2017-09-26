Барри стал рекордсменом АПЛ по количеству матчей, обогнав Гиггза

Полузащитник «Вест Бромвича» Гарет Барри вышел на первое место по количеству матчей в АПЛ, обогнав по этому показателю легендарного полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза.
Поединок против лондонского «Арсенала» (0:2) стал для 36-летнего футболиста 633-м в чемпионатах Англии.
Напомним, Барри перешел в «Вест Бромвич» в августе 2017 года. До этого он выступал за «Астон Виллу» (1998 – 2009), «Манчестер Сити» (2009 – 2013) и «Эвертон» (2013 – 2017).
Источник — Sport.ua
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