Шахтер не проигрывает на выезде больше года

Донецкий «Шахтер» не проигрывает в выездных матчах уже больше года. Это касается всех соревнований — еврокубков (правда, исключительно Лиги Европы), Премьер-лиги и Кубка Украины. Последний раз горняков огорчил швейцарский «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов. Произошло это 3 августа 2016 года. Серия продолжается уже в течение 419 дней.
Если брать последние 10 матчей «Шахтера» в еврокубках, то остановить команду, помимо «Янг Бойз», смогла только «Севилья» — победитель Лиги Европы в том сезоне (2015/2016).
Источник — zbirna.com
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