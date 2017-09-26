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Шахтер не проигрывает на выезде больше года

Донецкий клуб не знает горечи поражений на чужом поле 419 дней

  • 26.09.2017 08:11
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ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека

Донецкий «Шахтер» не проигрывает в выездных матчах уже больше года. Это касается всех соревнований — еврокубков (правда, исключительно Лиги Европы), Премьер-лиги и Кубка Украины. Последний раз горняков огорчил швейцарский «Янг Бойз» в квалификации Лиги чемпионов. Произошло это 3 августа 2016 года. Серия продолжается уже в течение 419 дней.

Если брать последние 10 матчей «Шахтера» в еврокубках, то остановить команду, помимо «Янг Бойз», смогла только «Севилья» — победитель Лиги Европы в том сезоне (2015/2016).

Источник — zbirna.com

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