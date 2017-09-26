Шахтер не проигрывает на выезде больше года

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Україна вимагає відсторонити Росію від Олімпіади-2018 08:49 — killiastorm Ну да. Нонешним русским фашистам хоть ссы в глаза - все равно доказательств нет, ихтамнет..