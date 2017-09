Хаби Алонсо объявил о начале тренерской карьеры

Бывший игрок сборной Испании Хаби Алонсо заявил, что хочет начать тренерскую карьеру.



«После 17 лет в футболе определил следующий шаг в карьере – решил стать тренером. Совсем скоро вы узнаете обо всем», – сказал Алонсо в видеообращении.

Xabi Alonso confirms his next step in football. 🤗 pic.twitter.com/Myqj7A20sR