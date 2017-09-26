Хаби Алонсо объявил о начале тренерской карьеры

Бывший игрок сборной Испании Хаби Алонсо заявил, что хочет начать тренерскую карьеру.



«После 17 лет в футболе определил следующий шаг в карьере – решил стать тренером. Совсем скоро вы узнаете обо всем», – сказал Алонсо в видеообращении.

Xabi Alonso confirms his next step in football. 🤗 pic.twitter.com/Myqj7A20sR — Squawka News (@SquawkaNews) 25 вересня 2017 р.

Где именно бывший полузащитник «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» намерен начать тренерскую карьеру пока неизвестно.



Напомним, за свою карьеру игрока Алонсо дважды становился чемпионом Европы и один раз чемпионом мира в составе сборной Испании. На клубном уровне выигрывал Лигу чемпионов, а также чемпионаты Испании и Германии.