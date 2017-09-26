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Хаби Алонсо объявил о начале тренерской карьеры

Бывший полузащитник сборной Испании станет менеджером

  • 26.09.2017 07:55
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Getty Images. Хаби Алонсо
© Getty Images. Хаби Алонсо

Бывший игрок сборной Испании Хаби Алонсо заявил, что хочет начать тренерскую карьеру.

«После 17 лет в футболе определил следующий шаг в карьере – решил стать тренером. Совсем скоро вы узнаете обо всем», – сказал Алонсо в видеообращении.

Где именно бывший полузащитник «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии» намерен начать тренерскую карьеру пока неизвестно.

Напомним, за свою карьеру игрока Алонсо дважды становился чемпионом Европы и один раз чемпионом мира в составе сборной Испании. На клубном уровне выигрывал Лигу чемпионов, а также чемпионаты Испании и Германии.

Источник — Twitter

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