Зинедин ЗИДАН: «Каземиро можно сравнить с Дешамом и Макелеле»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан похвалил полузащитника «сливочных» Каземиро, которого не редко сравнивают с лучшими игроками прошлого.

«Да, Каземиро можно сравнить с Дешамом и Макелеле. Каждый раз, когда игрок обеспечивает сбалансированные действия между обороной и атакой, он делает то, что делали они. То, что делает Каземиро, никого не удивляет. Он верит в свои силы и с каждым сезоном совершенствует свою игру», – сказал Зидан.