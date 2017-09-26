Зинедин ЗИДАН: «Каземиро можно сравнить с Дешамом и Макелеле»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан похвалил полузащитника «сливочных» Каземиро, которого не редко сравнивают с лучшими игроками прошлого.
«Да, Каземиро можно сравнить с Дешамом и Макелеле. Каждый раз, когда игрок обеспечивает сбалансированные действия между обороной и атакой, он делает то, что делали они. То, что делает Каземиро, никого не удивляет. Он верит в свои силы и с каждым сезоном совершенствует свою игру», – сказал Зидан.
Источник — Marca
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