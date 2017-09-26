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Бетис разгромил Леванте

Во втором тайме игроки «Бетиса» забили сопернику четыре безответных мяча

  • 26.09.2017 00:17
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Getty Images
© Getty Images
Чемпионат Испании. 6-й тур
 
«Бетис» – «Леванте» – 4:0
Голы: 1:0 – 47 Санабрия, 2:0 – 55 Фабиан Руис, 3:0 – 65 Леон, 4:0 – 90 Санабрия.
 
«Бетис» – Адан, Манди, Дурмиси, Барраган (Рафа Наварро, 60), Амат, Санчес (Тельо, 69), Гарсия, Гуардадо, Фабиан Руис, Санабрия, Леон (Матиас Науэль, 77).
«Леванте» Фернандес, Родригес, Робер, Тоньо, Постиго, Барди (Нано, 57), Кампанья (Дукуре, 67), Моралес, Педро Лопес, Алегрия, Иви Лопес (Саму, 57).
 
Предупреждение: Манди (51).

Источник — Sport.ua

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