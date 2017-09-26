Бетис разгромил Леванте

Чемпионат Испании. 6-й тур
«Бетис» – «Леванте» – 4:0
Голы: 1:0 – 47 Санабрия, 2:0 – 55 Фабиан Руис, 3:0 – 65 Леон, 4:0 – 90 Санабрия.
«Бетис» – Адан, Манди, Дурмиси, Барраган (Рафа Наварро, 60), Амат, Санчес (Тельо, 69), Гарсия, Гуардадо, Фабиан Руис, Санабрия, Леон (Матиас Науэль, 77).
«Леванте» – Фернандес, Родригес, Робер, Тоньо, Постиго, Барди (Нано, 57), Кампанья (Дукуре, 67), Моралес, Педро Лопес, Алегрия, Иви Лопес (Саму, 57).
Предупреждение: Манди (51).
Источник — Sport.ua
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