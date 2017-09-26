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Арсенал выиграл у Вест Бромвича

Дубль Ляказетта принес «канонирам» победу в домашнем матче

  • 26.09.2017 00:00
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Getty Images. Александр Ляказетт
© Getty Images. Александр Ляказетт
Чемпионат Англии. 6-й тур
 
«Арсенал» – «Вест Бромвич» – 2:0
Голы: 1:0 – 20 Ляказетт, 2:0 – 67, пенальти Ляказетт.
 
«Арсенал» – Чех, Косьельни, Монреаль, Колашинац, Мустафи, Рэмзи, Джака, Санчес (Озил, 83), Эль-Ненни, Бельерин, Ляказетт (Жиру, 83).
«Вест Бромвич» – Фостер, Хегази, Эванс, Гиббс, Доусон, Крыховяк, Ливермор (Моррисон, 63), Робсон-Кану (Рондон, 64), Бэрри, Ньом (Филлипс, 74), Родригес.
 
Предупреждения: Эванс (35), Санчес (44), Доусон (49), Крыховяк (56), Ньом (67).

Источник — Sport.ua

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