Богдан БУТКО: «Думаю, ничья с Ман Сити будет неплохим результатом»

Защитник донецкого «Шахтера» Богдан Бутко рассказал о предстоящем матче группового раунда Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Думаю, ничья с «Ман Сити» будет неплохим результатом. Но посмотрим, как будет складываться игра. Мы, конечно, будем надеяться и на победу. Хотя все понимают, что соперник очень хороший.

В атаке у них очень хорошие игроки – не зря забивают по 5-6 мячей за игру. Игроки «Ман Сити» всегда знают, что делать на поле, при этом достаточно много импровизируют. «Шахтеру» нужно играть в свой футбол. Не нужно бояться. Возможно, мы где-то будем играть вторым номером. Мы к этому готовы.

Что касается лично меня, то я всегда готов играть. Если тренер меня будет ставить, мое дело выходить и показывать хорошую игру с пользой для команды», – сказал Бутко.