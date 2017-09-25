Богдан БУТКО: «Думаю, ничья с Ман Сити будет неплохим результатом»

Защитник донецкого «Шахтера» Богдан Бутко рассказал о предстоящем матче группового раунда Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».
«Думаю, ничья с «Ман Сити» будет неплохим результатом. Но посмотрим, как будет складываться игра. Мы, конечно, будем надеяться и на победу. Хотя все понимают, что соперник очень хороший.
В атаке у них очень хорошие игроки – не зря забивают по 5-6 мячей за игру. Игроки «Ман Сити» всегда знают, что делать на поле, при этом достаточно много импровизируют. «Шахтеру» нужно играть в свой футбол. Не нужно бояться. Возможно, мы где-то будем играть вторым номером. Мы к этому готовы.
Что касается лично меня, то я всегда готов играть. Если тренер меня будет ставить, мое дело выходить и показывать хорошую игру с пользой для команды», – сказал Бутко.
Источник — Сегодня Спорт
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