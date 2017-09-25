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На НСК Олимпийский начали обогревать газон

Газон стадиона начали обогревать с помощью специальных мобильных установок

  • 25.09.2017 23:28
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Метки
nsc-olimpiyskiy.com.ua
© nsc-olimpiyskiy.com.ua
НСК «Олимпийский» начал обогреваться с помощью специальных мобильных установок. Две установки заменяют естественный солнечный свет для газона в осенний и зимний периоды.
 
Одна такая установка может обогревать одновременно 700 квадратных метров газона.
 
9 октября на НСК «Олимпийский» пройдет матч квалификации чемпионата мира-2018 Украина – Хорватия.

Источник — НСК Олимпийский

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