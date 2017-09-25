На НСК Олимпийский начали обогревать газон

НСК «Олимпийский» начал обогреваться с помощью специальных мобильных установок. Две установки заменяют естественный солнечный свет для газона в осенний и зимний периоды.
Одна такая установка может обогревать одновременно 700 квадратных метров газона.
9 октября на НСК «Олимпийский» пройдет матч квалификации чемпионата мира-2018 Украина – Хорватия.
Источник — НСК Олимпийский
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