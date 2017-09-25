Сергей МЯКУШКО: «Очень обидно, что не выиграли»

Атакующий хавбек львовских «Карпат» Сергей Мякушко прокомментировал ничейный исход матча десятого тура украинской Премьер-лиги с одесским «Черноморцем».

«Очень обидно, что не выиграли. Ощущения плохие. Что касается лично меня, то я физически постепенно прибавляю, работаю. Стараюсь оставаться после тренировок и дорабатывать, потому что мне нужно больше, я ведь не проходил сборы», — сказал Мякушко.