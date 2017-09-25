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Сергей МЯКУШКО: «Очень обидно, что не выиграли»

Футболист «Карпат» прокомментировал ничью в матче против «Черноморца»

  • 25.09.2017 23:21
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ФК Карпаты. Сергей Мякушко
© ФК Карпаты. Сергей Мякушко
Атакующий хавбек львовских «Карпат» Сергей Мякушко прокомментировал ничейный исход матча десятого тура украинской Премьер-лиги с одесским «Черноморцем».
 
«Очень обидно, что не выиграли. Ощущения плохие. Что касается лично меня, то я физически постепенно прибавляю, работаю. Стараюсь оставаться после тренировок и дорабатывать, потому что мне нужно больше, я ведь не проходил сборы», — сказал Мякушко.

Источник — ФК Карпаты

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