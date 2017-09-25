Сергей Бойко обслужит матч Лиги Европы между Лугано и Стяуа

Последние комментарии

Срне грозит до четырех лет дисквалификации 23:53 — Cortazar Срне грозит до четырех лет дисквалификации.___________________________________________А вообще, о... 23:43 — Михайло Юнчик Тепер треба зробити галас на всю Європу і щоб шахті вкатали по повній . Нічого було з Маріуполя ц... 23:25 — vipfishman Какое бесславное окончание карьеры... Подстать самому оленю и клубцу,где он играл...Бог ...

Ультрас 25 клубів вимагають скасувати паспортний контроль на матчах 23:34 — scorpio16 Я против спекулянтов , и билет должен быть именным как и проход на стадион с документом который и...