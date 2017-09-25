Сергей Бойко обслужит матч Лиги Европы между Лугано и Стяуа

Украинский рефери Сергей Бойко обслужит матч второго тура группового раунда Лиги Европы «Лугано» — «Стяуа».
Ассистенты арбитра: Олег Плужник (Харьков), Владимир Володин (Херсон).
Дополнительные ассистенты: Николай Балакин (Киевская область), Александр Дердо (Черноморск).
Резервный арбитр: Александр Корнийко (Миргород).
Матч «Лугано» — «Стяуа» состоится в четверг, 28 сентября. Начало встречи — в 20:00.
Источник — УЕФА
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