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Сергей Бойко обслужит матч Лиги Европы между Лугано и Стяуа

Украинский рефери назначен главным арбитром на игру второго тура группового этапа ЛЕ

  • 25.09.2017 23:03
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ФФУ. Сергей Бойко
© ФФУ. Сергей Бойко
Украинский рефери Сергей Бойко обслужит матч второго тура группового раунда Лиги Европы «Лугано» — «Стяуа».
 
Ассистенты арбитра: Олег Плужник (Харьков), Владимир Володин (Херсон).
 
Дополнительные ассистенты: Николай Балакин (Киевская область), Александр Дердо (Черноморск).
 
Резервный арбитр: Александр Корнийко (Миргород).
 
Матч «Лугано» — «Стяуа» состоится в четверг, 28 сентября. Начало встречи — в 20:00.

Источник — УЕФА

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