Основной защитник Фейеноорда Боттегин пропустит матчи против Шахтера

Основной защитник нидерландского «Фейеноорда» Эрик Боттегин получил повреждение и не сможет принимать участие в матчах до зимы. Таким образом, он пропустит два матча с донецким «Шахтером» в групповом раунде Лиги чемпионов.
Отметим, что «Шахтер» сыграет против «Фейеноорда» 17-го октября на выезде и 1 ноября в Харькове, на ОСК «Металлист».
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