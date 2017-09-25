Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Основной защитник Фейеноорда Боттегин пропустит матчи против Шахтера

30-летний футболист получил повреждение и не сможет принимать участие в матчах до зимы

  • 25.09.2017 22:53
  • 234 просмотров
  • 0 комментария
Метки
feyenoord.nl. Эрик Боттегин
© feyenoord.nl. Эрик Боттегин
Основной защитник нидерландского «Фейеноорда» Эрик Боттегин получил повреждение и не сможет принимать участие в матчах до зимы. Таким образом, он пропустит два матча с донецким «Шахтером» в групповом раунде Лиги чемпионов.
 
Отметим, что «Шахтер» сыграет против «Фейеноорда» 17-го октября на выезде и 1 ноября в Харькове, на ОСК «Металлист».

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.