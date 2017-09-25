Основной защитник Фейеноорда Боттегин пропустит матчи против Шахтера

Основной защитник нидерландского «Фейеноорда» Эрик Боттегин получил повреждение и не сможет принимать участие в матчах до зимы. Таким образом, он пропустит два матча с донецким «Шахтером» в групповом раунде Лиги чемпионов.

Отметим, что «Шахтер» сыграет против «Фейеноорда» 17-го октября на выезде и 1 ноября в Харькове, на ОСК «Металлист».