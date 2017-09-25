ОБРАДОВИЧ: «Игры идут очень быстро и нужно быстро адаптироваться»

– Можно ли ничью с «Олимпиком» считать положительным для нас результатом? Думаю, да, – соглашается сербский полузащитник каменчан Неманья Обрадович. – Моё мнение – соперник очень хорошо вчера играл. Они участвовали в квалификации Лиги Европы, я видел их игру против ПАОКа. У них очень хорошая философия футбола. Думаю, ничья 1:1 против них – это положительный для нас результат.

– Ты прибыл в Украину по ходу сезона: чемпионат в разгаре, негативная серия психологически «поглощала» «Сталь». Насколько твоя личная адаптация в новой команде была безболезненной?

– Очень тяжело приезжать в команду, когда чемпионат в разгаре. Первая игра у меня была в 8-м туре и в той ситуации, в которой я оказался, необходимо время на адаптацию. Но времени этого нет. Игры идут очень быстро и нужно быстро адаптироваться.

– Молодая команда, большинство парней лишь только делают первые шаги в Премьер-лиге. Это проблема на твой взгляд?

– Это не проблема, просто у них нет опыта, чтобы играть на этом уровне. По сути многие из них проводят лишь первый сезон на таком уровне. Это уже серьезный футбол, но любой игрок проходит этот период. Они все должны работать больше и, если чего-то хотят добиться на высоком уровне, должны это делать более усердно работать для достижения. И очень важно учиться на своих ошибках с прицелом под будущие игры. Делать выводы, устранять пробелы, анализировать ошибки и стараться в дальнейшем их не делать.

– Когда ты приехал в Украину, что тебе говорил главный тренер, поясняя, объясняя, погружая в этот формат «молодой» команды?

– Я знал куда еду. Это было мое желание попасть в Премьер-лигу Украины. Здесь в «Стали» собраны молодые игроки, со своей стороны хотел бы оказать им свою поддержку. Но, как я и сказал, времени особо нет. Я здесь 25 дней. Тяжело еще из-за языкового барьера. Особенно на поле во время игры. Это проблема. Иногда еще нет правильного, хорошего взаимодействия. Но время еще есть, нужно работать и постараться делать все быстрее. Я думаю, что кубковая игра в Одессе, в которой мы добились положительного результата и вчерашняя ничья с «Олимпиком» позитивно отразятся на всех игроках нашей команды.

– Как ты воспринял решение тренера об отставке, озвученной накануне в эфире ТК «Футбол» и на послематчевой пресс-конференции?

– Это не моё дело. Все кто в этом клубе – руководство, тренеры, персонал – все хорошо работают. У тренера очень хорошая философия игры, виденье футбола, но команда очень молодая. Нужен опыт, а на обретение этого опыта нужно время. Требуется пройти через то, что допускаешь ошибки, после чего приходит понимание, какие именно ошибки на таком уровне делать запрещено. Нужно сохранять концентрацию и стараться не повторять эти ошибки в следующих играх. Когда это произойдет, тогда и пойдут у нас очки. Например игра с «Александрией». У нас при счете 1:1 был отличный шанс, после удара Ореста мяч угодил в каркас ворот. Если бы результат стал 1:2, дальше бы пошла совсем другая игра. Было бы намного больше шансов заработать даже не одно очко, а все три. Я в течении тех 10-15 минут видел это в глазах наших ребят, а у команды соперника явственно читалась легкая боязнь. А футбол состоит из маленьких деталей, нужно быть сконцентрированными. Один хороший пас или удар, и все меняется.

– В тоже время доводилось видеть и слышать, что ты пытаешься подсказывать ребятам, можешь даже добавить децибелов в раздевалке. Ощущаешь себя таким себе дядькой-наставником?

– Я не чувствую себя каким-то лидером. Хочется помочь, и я пытаюсь помочь. Сначала энергией, но, как я и сказал, они еще очень молоды. Опыта им явно не хватает. Каждая игра – это что-то новое, новый рассказ. Им нужно быть очень сконцентрированными в игре, анализировать ошибки, стараться не допускать их. И не только в играх, но и на каждой из тренировок. Премьер-Лига Украины – очень серьезный, сложный уровень. Я провёл три игры в УПЛ и скажу, что если сравнивать с чемпионатом Сербии и Греции, где играл ранее, это намного более высокий уровень. Тяжелее играть. Здесь «физический» футбол. Здесь сила, мощь, скорость, игра «один в один», верховая борьба в единоборствах. Силового много, не только техника. И для молодых парней-футболистов важно учиться каждый день.

– Каждая новая игра, как ты сказал, это новая история. Новая история у нас через неделю во Львове на «Львов-Арене» против «Вереса». Чего ждешь от этой игры?

– Я немного посмотрел игру киевского «Динамо» против «Вереса». Оговорюсь, мне нравится смотреть команды, с которыми мы в будущем сыграем, анализировать то, как они играют. «Верес» - команда хорошая. Они очень хороши в обороне. Отмечу их командное взаимодействие – оно на очень хорошем уровне. Но это футбол, в нем всегда у тебя есть шансы. 90 минут игры и одна маленькая деталь может кардинально изменить результат. Я думаю, мы сейчас вошли в определенный ритм. До этих двух ничейных матчей наша команда была в очень плохой ситуации. 7 кряду поражений сковывали команду психологически. Сейчас два подряд положительных результата и я, думаю, что туда мы поедем за очками. Я лично попытаюсь с игроками поговорить, чтобы они ехали во Львов не боясь «Верес». На сегодня очень важно не бояться даже допустить ошибку, психологически нужно быть раскрепощенным. Потому что все проходят через эти ошибки, все проходят этот путь. В футболе кто-то да ошибается, без ошибок не бывает. Если бы играли без ошибок, гол невозможно было забить. Важно не зацикливаться на промахах. В общем, мы едем в гости к «Вересу»: уважаем нашего соперника, но не боимся его.

– После игры во Львове ты ненадолго вернешься в Сербию. Если друзья попросят поделиться первыми футбольными и не только впечатлениями об Украине, что расскажешь?

– Если говорить о футболе, скажу друзьям, что для этого сюда и приехал: хорошие поля, хорошие стадионы, высокий уровень чемпионата. А если о жизни около футбола: для меня такое впервые. Имею ввиду то, что я сейчас живу только на базе. Немного для меня такая жизнь чужая, странная… (с паузой – прим.авт.). Но это моя работа. Я – профессиональный футболист. Моя задача: прийти сюда и помочь команде играть лучше. А потом, может быть, или в лучшую команду перейти, или остаться здесь, кто знает… Я знаю для чего я сюда приехал. Далеко от семьи. В принципе для меня подобный опыт – первый в жизни. Я выбрал эту работу, я знаю почему я здесь. У меня в голове постоянно есть план, которому я следую. Нужно работать, времени нет. У нас впереди 2 месяца – плюс-минус 5-7 дней. Также одна/две игры в Кубке. Нужно набирать очки. На мой взгляд наша команда не заслуживает вылета из УПЛ. Она заслуживает того, чтобы быть и бороться за более высокие места. Но это нужно доказывать в играх.