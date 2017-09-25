Александр КАРАВАЕВ: «Главное, что на поле мы бьемся друг за друга»

Хавбек луганской «Зари» Александр Караваев прокомментировал ничью с полтавской «Ворсклой» (1:1) в матче десятого тура украинской Премьер-лиги.
«Вроде делаем все правильно, и в последних играх видно, что наша команда уже как единое целое, создаем много моментов, но реализация нас подводит.
В первом тайме я точно мог забивать. Ну, будем делать выводы и стараться на тренировках отрабатывать подобные моменты. Главное, что на поле мы бьемся друг за друга.
Скоро играть с «Атлетиком», но пока нам нужно немного отдохнуть. Ну, а настраиваться будем очень серьезно, ведь такая команда солидная, к тому же в первом матче дали осечку, так что далее будем выкладываться на максимум», — сказал Караваев.
Источник — ФК Заря
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