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Александр КАРАВАЕВ: «Главное, что на поле мы бьемся друг за друга»

Полузащитник «Зари» прокомментировал ничью в матче против «Ворсклы»

  • 25.09.2017 22:15
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ФК Заря. Александр Караваев
© ФК Заря. Александр Караваев
Хавбек луганской «Зари» Александр Караваев прокомментировал ничью с полтавской «Ворсклой» (1:1) в матче десятого тура украинской Премьер-лиги.
 
«Вроде делаем все правильно, и в последних играх видно, что наша команда уже как единое целое, создаем много моментов, но реализация нас подводит.
 
В первом тайме я точно мог забивать. Ну, будем делать выводы и стараться на тренировках отрабатывать подобные моменты. Главное, что на поле мы бьемся друг за друга.
 
Скоро играть с «Атлетиком», но пока нам нужно немного отдохнуть. Ну, а настраиваться будем очень серьезно, ведь такая команда солидная, к тому же в первом матче дали осечку, так что далее будем выкладываться на максимум», — сказал Караваев.

Источник — ФК Заря

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