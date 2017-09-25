Первая лига. Арсенал выиграл у Колоса, «Гелиос» обыграл «Волынь»

Сегодня, 25 сентября, состоялись матчи 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Первая лига Украины. 13-й тур
«Арсенал-Киев» – «Колос» Ковалевка – 2:1
Голы: Кызылатеш (49), Старгородский (51) – Бондаренко (57)
«Гелиос» – «Волынь» – 2:0
Голы: Козлов (27), Кравченко (54)
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Оболонь-Бровар» – «Горняк-Спорт» – 0:1
Гол: Сидоренко (90)
«Гелиос» – «Волынь» – 2:0
Голы:
Источник — Sport.ua
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