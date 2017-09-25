Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Первая лига. Арсенал выиграл у Колоса, «Гелиос» обыграл «Волынь»

«Горняк-Спорт» на выезде обыграл «Оболонь-Бровар»

  • 25.09.2017 22:01
  • 96 просмотров
  • 0 комментария
Метки
pfl.ua
© pfl.ua
Сегодня, 25 сентября, состоялись матчи 13-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
 
Первая лига Украины. 13-й тур
 
«Арсенал-Киев» – «Колос» Ковалевка – 2:1
Голы: Кызылатеш (49), Старгородский (51) – Бондаренко (57)
 
«Гелиос» – «Волынь» – 2:0
Голы: Козлов (27), Кравченко (54)
 
«
Оболонь-Бровар
» – «Горняк-Спорт» – 0:1
Гол: Сидоренко (90)
«Гелиос» – «Волынь» – 2:0
Голы:

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.